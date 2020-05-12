由林保怡身兼主演和監製的ViuTV新劇《歎息橋》，今晚（12/5）播映的第二集「妥協」，會從胡啟源（Ken）的主視角出發，讓觀眾了解他的成長背景，如何影響其人生觀和戀愛觀。在故事的世界裏，胡家沒有父親，阿Ken跟從母親姓氏。身為單親家庭唯一支柱，媽媽胡彩雲將所有人生希望都寄託在兒子身上，管教極嚴，倘若他不聽話定必厲聲喝罵，甚至要他親手摧毀自己喜愛的東西。 胡家大門，就是極權與自由的分界線。面對母親長時間的情緒勒索，令阿Ken有很大的心理陰影，想法逐漸扭曲，而這段如此可怕的家暴，就由飾演年輕版胡啟源的新晉演員黃定謙（Himmy）演繹，日前他出席新劇記者會時，承認阿Ken角色難演，又指飾演母親的邵美君在拍攝期間太過恐怖，他因為太過入戲而一度「嚇到喊」。 撰文：游大東

《歎息橋》第二位主角胡啟源（Ken）於第二集登場，年輕版由黃定謙（左）飾演，母親則由邵美君飾演。黃定謙說，阿Ken這個角角色不難演，但性格與情緒複雜，令他埋位前「壓力山大」。受訪時，身旁的岑珈其笑他「太謙」：「我覺得Himmy個角色真係好難演，嗰樣嘢（恐懼情緒）唔係話單純阿媽（邵美君）付出，佢就會有呢種反應，佢真係入晒戲。我有睇過試片，真心覺得佢哋兩個演得好好。」（《歎息橋》劇照）

開拍前沒想過胡啟源角色複雜至此

黃定謙笑言，最初聽到導演介紹角色後，以為年輕版阿Ken不難演。「佢哋一開始話呢個角色好簡單，就係好聽媽咪話，只係想有少少反抗，係一個好普通嘅角色，點知編劇Norris（黃綺琳）又唔係咁講，我聽埋故事背景，就更加『吓！』咗出嚟，原來阿媽個角色係一個咁極端嘅人，阿Ken喺一個咁極權嘅屋企入面長大，所以拍攝嘅時候好大壓力。」壓力既來自角色情緒，亦因為對手太強。

飾演年輕版胡彩雲的邵美君是資深舞台劇演員，曾經憑《愛是雪》榮獲「第21屆香港舞台劇獎」的最佳女主角（喜劇／鬧劇），今屆她再憑《四川好人》獲「劇后」提名，演戲功力深厚，埋位前埋位後完全兩個樣。Himmy說於拍攝現場，感受相當強烈，「佢有時都會同我傾偈講笑，但一Roll機嘅時候，佢嘅氣場就勁十倍，所以拍之前都冇Expect，同佢嘅對手戲會係咁複雜、情緒會咁高漲。」

第二集的「上帝視角」，呈現胡啟源（黃定謙飾）於大學時代期間，如何被母親（邵美君飾）情緒虐待，影響日後整個人生。身為「香港舞台劇獎」最佳女主角的阿君，入行多年後首次拍劇，出盡十成功力，演繹年輕版胡彩雲的暗黑性格，令黃定謙一度「嚇到喊」。（《歎息橋》劇照）

成年版的胡啟源（Ken）與母親胡彩雲，分別由陳奐仁（Hanjin）以及黃文慧飾演，他倆都會在第二集《歎息橋》登場。相比邵美君的年輕版，「Bonnie姐」演繹同一角色時，明顯「收火」，但仍然態度霸道，令兒子感煩厭，一心想擺脫她，結果影響自己與何樂兒（衛詩雅飾）的感情關係。（《歎息橋》劇照）

邵美君氣場太勁 Himmy嚇到喊：佢好恐怖！

據監製和導演透露，Himmy在片場因為過份投入而「嚇到喊」，他講述事發經過。「有一場食飯戲，就係講我返到屋企之後想坐低食飯，阿媽（邵美君）就問我『洗咗手未？』，咁我就即刻入去廁所洗，再出返嚟食飯，之後佢鬧我鬧得好勁，但又冇啦啦同我講Sorry，,佢一講Sorry我就喊，因為佢真係好恐怖，我好驚，驚到一Cut機之後佢同我講：『阿仔，假㗎，假㗎！』我而家諗返都起雞皮，都覺得好驚，真係好深刻。」至於哭了多久，Himmy坦言也有5至6分鐘，「真係Keep住停唔到，現場個個都唔敢打搞我。」

曾與Himmy在電影《點五步》合作的岑珈其，今次在《歎息橋》飾演伍詠薇的兒子鍾家俊，他說跟「伍姑娘」合作相當舒服，「監製同導演好好，佢哋安排咗個飯局，等我哋全部人食餐飯見一見，嗰陣時『伍姑娘』已經好好，佢話：『得㗎喇，以後我就叫你做阿仔，我同你交換埋電話！』佢想好快咁培養關係同感情，佢又真係好錫我，去到現場，我哋各自都會分享有乜嘢準備咗，佢會話你有乜嘢即管同我講，我作為演員就覺得好舒服，同埋好有信心去演繹。」今年7月，岑珈其將會踏入「3字頭」，對於自己在《歎》繼續扮演學生，他承認擔心因為年紀問題，會演不好學生角色。

即將邁向30歲的岑珈其，在《歎息橋》裏第N次扮演中學生，他笑言對此不抗拒，只是擔心自己演不來。「我唔係驚重複演中學生，因為每個中學生角色都有唔同嘅故事背景，所以冇可能重複，但我驚我做唔到，我真係太老喇，會令觀眾尷尬難受！」（《歎息橋》劇照）

岑珈其（左）與黃定謙（右）曾於電影《點五步》（2016）和網劇《陽關道》（2018）合作，雖然今次同屬《歎息橋》劇組一分子，但彼此的角色身處時間不同，故沒有「同框」的情況發生。（陳順禎攝）

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