《漢娜的遺言》女主角嘉芙蓮蘭科擔正《Cursed》　水中揮劍有仙氣

在Netflix人氣劇《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）中飾演Hannah的嘉芙蓮蘭科（Katherine Langford），因擁有仙氣外表及演技而爆紅。繼早前原本在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中飾演Tony Starke的女兒，可惜最後戲份全刪之後，Katherine的新作品《Cursed》即將再暑假推出，令一眾劇迷引頸以待！

Netflix於日前發布《Cursed》最新劇照，相中看到Katherine穿上中世紀的服裝在湖中揮劍，強悍得來不失仙氣。《Crused》改編自《Sin City》美國漫畫家Frank Miller與《Puss in Boots》編劇Tom Wheeler共同創作的同名插畫小說。

劇情講述女主角Nimue（Katherine Langford飾）具有神秘天賦，注定要變成既強大又悲慘的「湖中女巫」（Lady of the Lake）。Nimue在母親離世後和年輕傭兵Arthur結伴找尋巫師Merlin及交付古劍的旅程，在過程中Nimue運用自己的力量來對抗可怕的聖紅騎士，劇集將會以Nimue的角度來重新演繹亞瑟王的傳說。

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