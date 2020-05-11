N號房24歲創始人GODGOD落網　曾傳被捕淫穢影片將自動曝光

韓國「N號房」性暴力事件震驚全亞洲，更傳出Telegram聊天室內性奴名單有女藝人、有男藝人曾加入聊天室，以及指使電視台工作人員偷拍Apink普美和申世景。呢日傳出繼主嫌趙周彬和其他共犯被警方逮捕後，南韓警方喺5月11宣布逮捕一名疑為「N號房」創始人嘅24歲男子。

N號房事件主腦之一、「博士」趙周斌日前落網。（Reuters）

據韓國媒體報導慶尚北道警方於5月11日表示，拘捕一名24歲男子，已確認嫌疑人身份為「N號房」創始人GODGOD，已用涉嫌違反《兒童青少年保護法》罪名拘捕並扣留。之前傳出指有「N號房」目擊人聲稱，創始人「god god」曾揚言一旦自己連續10天不能登錄網站，所持有全部淫穢影片將「自動」曝光。

「博士」曾講過現職偶像在「N號房」人氣最高，令粉絲非常擔心。（FB/@lvlz8）

GODGOD係最早利用Telegram建立性剝削聊天室嘅主謀，誘拐少女成為性奴，並在群組分享性虐影片，最為有名嘅「博士房」係其後先出現，主嫌。博士」趙周彬早前已經落網，韓媒亦有披露佢嘅資料，甚至佢IG追蹤嘅女星，包括三上悠亞、明日花綺羅等AV女優，仲有女團MOMOLAND前成員妍雨，令大家人心惶惶。

點擊睇「博士」追蹤名單上部份演藝名人：