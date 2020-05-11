《AHS》第十季勁重口味　預告《寶貝智多星》男星同影后瘋狂性愛

由《吉列合唱團》（Glee）製作人Ryan Murphy及FX製作的《美國恐怖故事》（American Horror Story，簡稱：AHS）自2011年首播一直深受劇迷歡迎，今年二月已經宣布第十季將於今年回歸。演員陣容方面，上一季缺陣的Sarah Paulson及Evan Peters將會重返AHS，而《寶貝智多星》（Home Alone）演員Macaulay Culkin亦加入演出。日前Ryan Murphy接受訪問時竟然透露，Macaulay Culkin將會跟71歲奧斯卡影后Kathy Bates會有瘋狂做愛的重口味場面！

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Ryan Murphy宣傳新劇《Hollywood》時談及到如何邀請Macaulay Culkin參與《AHS》，他坦言一向都很喜歡對方的所有作品，無論是《寶貝智多星》還是長大後的作品都很喜歡，加上他已經有好一段時間沒有在幕前演出，故當時希望能與他聯絡。Murphy表示過往從來不會讓演員讀劇本，故跟Culkin交談時只會告訴對方自己有個有趣的想法：「我告訴他（Macaulay Culkin）要扮演什麼角色，更要跟Kathy Bates有瘋狂的性愛場面。」Culkin聞言後停頓了一會，然後說：「這角色聽起來就是注定要我來演的。」最後Murphy就立即決定跟對方簽約。