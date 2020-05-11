傳31歲文詠珊疑炒共事10年得力助手　原因竟然係想慳錢？

現年31歲的文詠珊（Janice Man）近日接拍由王晶執導的電影版《倚天屠龍記》，飾演女主角趙敏，同劇還有飾演張無忌的林峯、古天樂飾演的張翠山、甄子丹出演的張三豐等等，卡士超強大，傳聞Janice Man片酬更達900萬。不過近日卻有消息指Janice Man疑因覺得助手阿霖在近月疫情下無工開而白袋人工，所以決定出招將其解僱。

傳Janice Man拍《倚天屠龍記》電影版獲900萬片酬。（小弟王晶微博）

事源近年北上發展的Janice Man近月因為新冠肺炎（COVID-19）肆虐關係而工作量大減，加上Janice Man長期留在家中，助手阿霖亦冇工開，近日就傳聞「有人覺得出糧好唔抵」而以「女助手更方便」為由將阿霖辭退。據知阿霖已替Janice Man打工超過10年，在Janice Man離開黎明公司過檔太陽娛樂時亦是她主動邀請阿霖一齊走，即使Janice Man與太陽娛樂完約後，她亦自掏腰包繼續請阿霖做助手。其實近年北上開工的Janice Man財力豐厚，上年更與富三代男友吳啟楠（Carl）結婚，名下亦有過千萬元物業，理論上不用「節省」請助手的費用。

重溫Janice Man間豪宅：