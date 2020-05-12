收視滯後報告｜《機場》平均33.2排第二　神劇《十八年後》竟低收

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是4月27日至5月3日。這次的報告的重點是《機場特警》的全劇平均成績，以及被喻為「神劇」的《十八年後的終極告白》，運。慘墜「神劇」命

《機場特警》的未段受黎振燁和朱智賢的「車廂休會」事件拖累。（資料圖片／Instagram@ashley_ellabel））

《機場特警》的收視成績一向不俗，在首四周已連續保持30點收視以上。但在結局週期間，劇中要員黎振燁被傳媒踢爆與朱智賢於「車廂休會」。雖然事件軒然大波，但醜聞卻未對《機場特警》做成壞影響，劇集最後一周依然能保持在30點以上，結局周更錄得平均34.4點，更成功帶動全劇平均達33.2點，成為2014年以來最高收視劇集第2位，僅次於上一個檔期、全劇平均達36.3的《法證先鋒IV》。

重溫《機場特警》的結局：

+ 4 + 3 + 2

《十八年後的終極告白》難敵神劇低收命運

《十八年後的終極告白》口碑不錯，無論演員的發揮抑或劇情的張力，都獲大量網民拍手讚好，再加上《機場特警》及《法證先鋒IV》成功帶動強勢收視，在內地電影評論網站「豆瓣」上更獲得8.5分。可惜《十八年後的終極告白》的收視卻比想像中低收，上周收錄得25.4點，今周稍為有提升，錄得26.4點，被《機場特警》遠遠拋離。但其實《十八年後》並非被喻為「神劇」卻收視未如理想的無綫劇；2017年由田蕊妮、鄭嘉穎主演的《迷》因為「都市荒誕黑色喜劇」之稱而被稱為神劇，惟全劇平均卻只得22點；而近日重溫與《十八年後的終極告白》相提並論的《天與地》（2011年）也是一代「神劇」，但全劇平均郤只得25點。

重溫朗生黑化：

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《天與地》被稱為「神劇」。（劇集海報）