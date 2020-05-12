【阿嬌離婚】賴弘國婚變後首現身　否認出軌：誹謗我一定告死你！

鍾欣潼與賴弘國於上周被爆離婚，結束14個月短暫婚姻，事後英皇回應兩人只是簽了分居協議書。而賴弘國繼8號在微博發表千字長文，訴說心中的苦悶後，今日（12日）現身台北診所再次回應，主要有五點。

賴弘國身穿黑色西裝，面戴黑色口罩，站在診所門前，他首先向大家致歉，讓大家興師動眾，隨即提出五點聲明，第一，休假期間，很多記者在診所門口守候，為了保護客戶的私隱，因此出面回應；第二，希望大家給予一些空間，表示這是一件非常遺憾的事，「我個人也非常難過，我也尊重女方，以後對於這些事情我不會再作回應」；第三，針對網絡一些不實謠言，包括出軌、約炮等，當中涉及誹謗的，律師已送出訴狀，「一定告到底、告到死」；第四，指他有新歡等任何不實報道，賴弘國稱：「本人現在沒有任何心情再談任何的感情，我全心全意投入到我的工作上面，只要我的病人、診所好，我就好，對於網絡上的酸言酸語，我已經被酸了兩三年了，我個人已經免疫了，我都尊重大家意思。」並再次強調「只要涉及誹謗的事務一定告到底，不管花多少錢，告死你」；最後，他希望大家再給予雙方一些空間，以後這件事情不會再多作回應了。

賴弘國今日現身診所回應。（VCG）

然而，不少網友都對賴弘國有些反感，有網友留言道：「如果尊重女方，從一開始就應該保持沉默」、「有病啊，男的戲（做騷）也太多了吧」、「誰會信啊，真真假假，逢場作戲」等。

網友的討論幾乎一邊倒。（微博截圖）