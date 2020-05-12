木村光希姊妹開Live爆笑複製父母Chok樣　老竇太靚仔成擇偶阻礙？

即時娛樂
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日本男神木村拓哉與工藤靜香的兩個寶貝囡木村心美與木村光希相繼出道，二人近日常合體在IG開Live，雖然在鏡頭前唔洗講嘢已有超強氣場，但畢竟還是少女的年紀，愛玩的姐妹倆也創造不少有趣的話題。在5月10日的直播中，兩人分別模仿木村拓哉和工藤靜香，幾乎一模一樣的神情被大讚是「神基因」。

木村心美和木村光希日前開live，經常被說長得和父母幾乎倒模的兩姐妺，一時興起開始模仿他們。出道以來就被指是「根本是女版木村拓哉」細妹光希，露出額頭勁努力扮阿爸淩厲的眼神，和當年「chok死人不償命」的木村拓哉根本一個餅印。

然後，比較似媽媽的家姐木村心美，則是先在一旁做準備，梳起90年代招牌的「空氣半屏山瀏海」，模仿當年工藤靜香最出名的「八字眉」，阿妹見到都忍唔住大笑：「就是這樣！」最後兩姐妹還重現了木村拓哉和工藤靜香合照的姿勢，完全無違和的代入感，也讓粉絲笑稱：「DNA果然騙不了人。」

曾有網友問：「喜歡爸爸這種類型的男生嗎？」姊妹相視大笑，接著透露曾經討論過：「結婚對象只找比爸爸帥的！」令粉絲爆笑留言：「比你們爸爸帥的，很難找吧？」姊姊木村心美也歎了一口氣回應：「是挺難的啊！」反應勁可愛。

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