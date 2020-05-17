監製王偉仁當年為第一代北上拍劇導演：以前香港人身份係一個優勢

「嗰陣中央台啲經理、主任有睇亞視，TVB佢哋唔係太識!」 想不到ATV原來曾經贏過TVB，那個時空是2000年代，地點是北京，見証這件事的是劇集《十八年後的終極告白》監製王偉仁，20多年前他是第一代北上拍劇的港導，他說:「我去北京嗰陣得一、二環，奧運村都好似未起，嗰陣中央台啲經理、主任好寸架，佢哋根本唔鍾意睇香港嘢，要睇都係睇亞視，因為佢哋多古裝，佢哋有睇《武則天》《秦始皇》，所以識馮寶寶、米記(米雪)、松仔(劉松仁)、劉永，(TVB都有《西遊記?)陳浩民香港人識啫，嗰陣大陸邊有人識佢呀?」 TVB當家小生北京中央台主任不認識，何況是導演?但監製王偉仁表示當年北上港導有光環：「佢哋聽過TVB呢個名，但唔係因為你哋係TVB導演而地位高，係因為你哋係香港人，嗰陣唔理係做邊行，只有你係香港人，地位都高啲，講緊幾廿年前唔係而家!ok?佢哋覺得你哋好自由喎，天氣好好，啲人好有禮貌喎，係呢啲優勢咋...」

王偉仁作品《十八年後的終極告白》剛播完，被網民封為今年無綫神劇。

第一代北上拍劇港導



《十八年後的終極告白》監製王偉仁入行38年，當年讀書時在街上看到麥當雄拍電影《靚妹仔》，覺得拍戲很有趣而入行，原本寄信去亞視體育組，但king sir鍾景輝將他放去戲劇組，就踏上了當電視劇導演生涯：「我第一次做助導跟查傳宜，嗰陣兩年升導演，之後小青姐家豪哥帶我入TVB，我算係第一代返大陸，當時冇人肯做監製架，做導演先好揾呀，嗰陣大陸演員人工邊有而家咁癲，導演高啲嘅，香港導演就係每一撻地方嘅開荒牛，台灣攪台劇嗰陣都係全部香港導演，點解鍾意香港導演呢?因為我哋以前拍太多嘢?古裝、時裝，清裝、民初，啲老細覺得我哋快得嚟啲嘢唔係粗技大葉，大陸導演就藝術啲，佢哋講嘢係叻嘅，但一落場就好多時over(超時或超支)，好多老細瀨嘢呀，所以我哋機會會多咗。」

陳浩民主演的《銀鼠》和温兆倫主演的《天地情緣》都是王偉仁當年的作品，亦令兩位前無綫小生打入內地的重要人物。

ATV勁過TVB?



2000年之前亞視劇集有時都會在打贏無綫，但整體上都是TVB是大台、亞視是弱台，但監製王偉仁表示原來在20多年前，北京那邊是ATV夠為出名，TVB劇竟然沒有人認識：「中央台嗰啲經理、主任好寸架，你同佢講香港拍過乜?乜都唔計，剩係計你大陸拍過乜，因為你哋個啲佢哋唔睇，但拍咗一套之後，香港導演就好快上位，因為啲嘢掂呀，嗰陣導演地位高，我上去拍中央台劇集《銀鼠》，我就揾浩民(陳浩民)拍，佢拍完呢套都冇喺香港返大陸撈啦，(西遊記之後?嗰陣佢香港好紅)香港人識啫，大陸邊有人識佢呀?因為我哋喺南方，但大劇多數喺首都拍，啲經理、主任唔睇香港嘢，就算睇都係亞視，佢哋有睇《武則天》《秦始皇》，所以識馮寶寶、米記(米雪)、松仔(劉松仁)、劉永，TVB佢哋一啲都唔識，因為亞視多古裝，後尾接觸我哋多咗，從我哋口中都知多咗TVB。」

監製王偉仁不愛拍「很TVB」的作品，好像他之前作品《特技人》，TVB之前沒有拍過這類題材。

抗日神劇



王偉仁除了拍古裝及時裝外，原來連抗日神劇都有拍過：「抗日神劇?有，我梗係有拍過啦，大陸人鍾意睇戰爭片，係香港人唔鍾意啫，好玩架!佢哋分兩種，一種係國家81軍拍嘅，佢哋又哂製片自己廠房，好認真，好正式，另一種係私人拍就涉咗好多戲劇元素，我就拍嗰啲，日本仔點衰呀，幾有戲味架，幾多香港導演拍到風山水起呀。」雖然在國內吃得開，但他沒有在北京內地生根，「我始終當係做嘢，冇諗過係長住，如果有諗一早買樓，而家發咗唔做啦，當時因為個仔要升大學喇，想睇住佢，出去太耐都真係想喺屋企多啲，咁啱監製王心慰又問我有冇興趣返TVB，咁我就返去啦。」

香港觀眾對實景拍攝相當追求，但王偉仁覺得廠景才是大趨勢。因為所有事容易掌握。

TVB優勢係廠房



不時聽到網民追求劇集實境拍攝，但王偉仁反而覺得廠景才是皇道，亦是TVB現在最大優勢：「而家全世界都揾緊廠呀，你就算荷里活都係架，大陸一樣，而家演員費太貴喇，如果落雨你點算?或者拍車戲，而家喺廠拍架喇，因為撞車、演員受傷，咁點算呢?最緊要你喺廠拍控製，TVB最大優勢就係廠囉，古裝香港拍我ok架,，有兩條古裝街，遠啲就南生圍,太陽谷，係缺乏內地嗰啲大山大水啫，咁呢啲慢慢可以喺後期都做到痳。」

王偉仁新作《一笑渡凡間》由蕭正楠、湯洛雯主演，是講濟公的故事。

香港新一代導演難打入內地



王偉仁跑慣江湖，說話爽直，他是那種愛出外拍攝多過做行政工作的監製，他覺得在內地拍劇，台前幕後關係密切，「你喺大陸拍劇，三個月真係台前幕後一齊住,放工食飯飲酒，大家感情好好，拍完要散真係唔捨得架，香港就唔同，大家住唔同地方，剩係約埋一齊去目的地都有排煩啦。」王偉仁那一代港導，好像蔣家駿、林玉芬在國內仍然吃得開，但新一代港劇導演想打入內地市場，王偉仁就有點擔心：「今時今日以前舊嗰班導演仲可以玩到，新嗰啲打唔入嗰市場架喇，香港劇集以前成功就係因為三機拍攝，但而家大家都真係好少用啦，同埋當年我地上去就係後生仔啫，大陸就老導演，而家人地都學哂你哋啲嘢，你又未必建立到人脈，就比較難少少嘅。」