降魔的2.0│林凱恩演技突破做附魔孕婦　被力推做佘詩曼接班人

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞及劉佩玥等主演的熱播劇《降魔的2.0》播出以來好評如潮，作為神劇《降魔的》的續集，絕對沒有令劇迷失望！當中，林凱恩飾演的張佩玲亦由純情少女，徹底魔化成為附魔孕婦，演技再次大躍進！

林凱恩一出場就有驚喜！（電視截圖）

林凱恩被指演技大躍進！（劇照）

林凱恩在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演「Bonnie」和《她她她的少女時代》中飾演「張晴」，都憑清純外表和甜美形象俘虜不少宅男的心！對於自己擺脫乖乖女角色，挑戰暗黑奸角，林凱恩接受《香港01》時都透露自己下了不少苦功：「其實都係，雖然今次嘅角色都係繼承上一輯，但好明顯同之前好唔同，係多咗好多怨恨係裡面。所以，我都睇咗好多唔同嘅電影感受一下，而且大肚婆都係第一次做，出到嚟嘅效果都好似OK。同埋，今次係拍完《她她她的少女時代》之後做，某程度上係學到唔同嘅返嚟，再運用喺呢個角色上面，感覺上畀大家見到有啲唔同。」

林凱恩大多以乖乖女形象示人！（IG/@iris_lammm）

她同時是畫廊職員！（電視截圖）

被問到角色最大難度，林凱恩就指是對手戲：「今次對手除咗有子恆（黃子恆）之外，最多就係同比利（易宇航飾），難度位就係溝通方面，但所有編劇同導演都幫手。」而在劇中，林凱恩會與大話魔比利進利交易，以換取黃子恆的靈魂寄存在肖像油畫中。之後，林凱恩會誕下其魔種，借此向馬國明報復！

比利（易宇航飾）是大話魔！（電視截圖）

點撃下圖重溫親熱戲！

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繼《她她她的少女時代》後，林凱恩在劇中亦挑戰不少親熱戲：「投入咗係角色裡面就冇咁緊張，所有嘢都係自然咁去做，希望做到最好嘅效果！（啲網民話對金城安（周嘉洛飾）好唔公平。）始終Bonnie係大學生比較單純，之前都有過親熱鏡頭，唔需要好刻意去營造，大家都感覺就OK喇，係譚道德（陳榮峻飾）訓練之下，呢啲發乎情，止乎禮！」

親熱戲！（電視截圖）

劇中有性感演出！（影片截圖）

點撃下圖重溫《她她她的少女時代》精彩演出！

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對於不少網民都指林凱恩與視后佘詩曼撞樣，她亦笑指：「有時都會覺得自己似，有時佢Post啲相都以為你自己嚟，有啲角落係幾似。我都好希望有佢嘅成就，都會參考吓佢嘅作品，希望可以再進步同以佢為目標。」

又真係幾似！（網上圖片）

點撃下圖睇兩位有幾似！