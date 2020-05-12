盤點無綫超過一年無劇拍的一線藝人　當中有三位係視后

袁偉豪 (Benjamin) 昨日39歲生日，已貴為無綫一線小生的他，早前與女友張寶兒以聯名形式斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅新盤傲瀧，實用面積2,205平方呎，連568平方呎的私人花園，榮升做千萬業主，認真富貴。不過Ben就表示這是他人生至今最大膽的一次決定，且也有壓力：「同自己講俾心機做嘢。」然而做藝人好多時都好被動的，有無工開不一定同努力有關。以下就為大家盤點幾位都成年無拍劇的TVB一線藝人：

Ben剛剛過了39歲生日。(ig@benontheroad)

袁偉豪：



袁偉豪日前就開live透露自己已經成年無拍劇。其實他入行多年一直都好努力，近年更備受TVB力捧，已成功上位成為一線小生在劇中擔正做男一，一年無劇拍並不代表他失寵。他稍後將會開拍《刑偵日記》，目前正全力操Fit自己以最佳狀態開劇。

Ben同女友張寶兒聯名做業主。(ig@benontheroad)

唐詩詠：

同樣是視后的唐詩詠自2019年5月拍完《唐人街》之後，休息了一年，至近日才開拍新劇《超能使者》，她日前亦有於IG預告自己準備投入新角色。

唐詩詠有新劇拍喇。(ig@natalietong53)

朱晨麗：

朱晨麗備受力捧，不過她於2019年7月拍完《大醬園》後，就未知何時再接拍新劇。然而她卻進軍了影壇，近期正在拍攝王晶執導的電影《倚天屠龍記》，飾演殷素素，與古天樂飾演的張翠山是一對。

朱晨麗進軍影壇。(ig@rebecca_zhu)

高海寧 ：

高海寧可說是TVB的多產藝人，近年她劇接劇拍完一部又一部，她手上有多套已拍好的劇集在排隊等待播映。不過她於2019年8月完成了《迷網》之後，便開始休息至今，有消息指她5月底將會開拍《七公主》。

高海寧係多產藝人。(ig@sammkoling)

胡定欣：

貴為兩屆視后的胡定欣已經好耐無拍劇，她自從於2018年5月拍完《包青天再起風雲》之後，便沒有再拍劇至今，目前仍不知道她何時開工拍新劇。有傳她於今年約滿TVB且不打算續約，而是轉投古天樂旗下進軍影壇。

有傳胡定欣唔續約TVB。(IG@nwuuu)

李佳芯：



視后李佳芯疑被無綫雪藏多時，她對上一次拍劇已是2018年12月完成拍攝的的《殺手》，之後有指她被飛出了《BB來了2》以及《白色強人2》，至今仍未知何時才會有新劇拍。