【多圖】張馨予搣甩吳卓羲舊愛之名　嫁內地反恐特工外貌大翻新

俗語話「凡走過必留下痕跡」，內地女星張馨予，跟吳卓羲的一段情，至今仍為粉絲津津樂道，不時以吳卓羲舊愛稱呼她，其實她雖然被揭不少黑歷史，但自從跟內地反恐特工何捷結婚後，已經洗盡鉛華，樂於做平凡小女人，而近日她Po出打理家中花園的相片，整個人改頭換面，而且氣質提升到另一檔次，隨時連吳卓羲都未必認得她。

張馨予昔日的樣貌，跟現在截然不同。（視覺中國）

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港人對張馨予的認識，始於2011年她跟吳卓羲的一張自拍床照，二人關係曝光後，戀情火速玩完，未幾張馨予跟范冰冰舊愛李晨譜出戀曲，三人更一起在內地劇《武則天》合作，關係曖昧微妙。早期的張馨予有不少負面新聞，被指未成名前是杭州夜店「金碧輝煌」的陪酒小姐，入行後又傳出整容，而她在綜藝節目《玩美．進化論》中，便承認自己並非純天然，她表示曾做過膠原蛋白注射，又打過美白及瘦面針，算是接受過醫學美容。

張馨予的近照，竟然愈變愈靚，相當神奇。（張馨予微博）

下圖有張馨予不同年代的變化：

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張馨予每隔一段時間，外貌都會有少許改變，而且愈變愈靚，近日她Po出在自家花園的自拍照，相中的她雙眼水汪汪，皮膚白滑，瓜子口臉，還有點像靚媽鍾嘉欣，保養得宜，完全看不出已經33歲。張馨予於2018年跟圈外男友何捷結婚，丈夫是內地反恐特工，婚後張馨予被網民稱為「軍嫂」，張馨予雖然仍有拍劇，但生活變得儉樸，她甚至慳家到自己染髮，還說花了她90元人民幣，張馨予由內到外，也好像變了另一個人，確是相當出人意表。