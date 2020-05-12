新冠肺炎│新劇停工　TBS播《逃恥》新垣結衣星野源絕密片段吸客

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在日本擴散，截至周二（12/5）傍晚已有近1.6萬宗確診，首相安倍晉三月初宣布，緊急狀態令會延長至5月31日，限制居民外出，意味新一季的日劇製作仍然未能復工。 面對沒有新劇可播的困局，多家電視台只能於黃金時段重播舊劇，結果「受惠」於疫情，收視不俗，比如NTV電視台於周六晚上10時，重播龜梨和也、山下智久、堀北真希與戶田惠梨香演出的經典日劇《野豬大改造》（2005），首兩集收視竟然破10%，至於由大澤隆夫和中谷美紀等主演的《仁醫》（2009），TBS安排於周末下午2時這種極冷門時段重播，多集收視竟然衝破11%，難怪電視台繼續「加強」重播舊劇陣容。 撰文：游大東

新冠肺炎繼續在日本肆虐，新一季日劇仍然停工，電視台只好在黃金時段重播舊劇填補空檔。TBS宣布，佐藤健主演的《戀愛可以持續到天長地久》（簡稱《戀久》，港譯《天堂的天使》）重播完畢之後，下周二晚（19/5）開始重播人氣日劇《逃避雖可恥但有用》。（《逃恥》劇照）

TBS宣布，佐藤健主演的《戀愛可以持續到天長地久》（簡稱《戀久》，港譯《天堂的天使》）重播完畢之後，下周二（19/5）晚10時（火10）的時段，將會重播4年前由「國民老婆」新垣結衣主演的《逃避雖可恥但有用》（簡稱《逃犯》，港譯《僱傭妻子》），屆時將會播出全新剪輯版本，在既有內容下，加入從未曝光的片段，冀能吸引一班「結衣BB」粉絲和《逃恥》擁躉再次開電視煲劇。

《逃恥》為2016年TBS製作的其中一套秋季劇目，由著名劇作家野木亞紀子改編海野綱彌創作的同名漫畫，講述新垣結衣飾演的森山實栗，因為找不到全職工作，而以月薪形式及結婚的名義，成為津崎平匡（星野源飾）的家務助理。孤男寡女共處一室，加上為了不讓家人和同事知道「假結婚」的秘密，弄出連番笑話。

當年此劇在日本首播大受歡迎，收視最第一集僅10.2%，至大結局一集急升至20.8%，更橫掃「第91屆日劇奧斯卡」和「第6屆CONFiDENCE日劇大獎」多個獎項。（《逃恥》劇照）

當年此劇在日本首播大受歡迎，收視最第一集僅10.2%，至大結局一集急升至20.8%，令「結衣BB」、星野源、成田凌、「百合阿姨」石田百合子等多位演員人氣急升，而配合主題曲《戀》、安排於每集尾聲播出的「戀舞」更一度掀起廣大網民的「群跳」熱潮。TBS為了讓《逃恥》重播造勢，將會在官方YouTube頻道公開一段名為《一起跳戀舞吧》的短片，呼籲廣大觀眾留在家中抗疫。

【逃避雖可恥但有用】2016年度電視迷必看日劇 不可不知的四大看點

由排舞師MIKIKO負責編舞的《戀舞》（恋ダンス），安排於《逃恥》每集最後部份播出，因為劇集大熱，而一度掀起網民「跟跳」熱潮。（《逃恥》截圖）