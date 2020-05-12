余文樂留守台灣買7000萬豪宅　傳有意再入手3000呎大宅

余文樂近幾月都留守台灣享家庭樂，身形因而發福不少。(IG圖片)

余文樂同台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚兩年，育有1子Cody（余初見）。前年在台灣斥資7千萬買入中正區豪宅「頂禾園」嘅佢，自去年香港社會運動爆發後，索性留守台灣，並不時四出睇樓，有指佢近日又再睇中台北市民大道四段、位於微風廣場旁嘅「潤泰敦峰」，入場費約4千萬左右。樓高23層嘅「潤泰敦峰」，面積由2900至3500呎，每一户均有150呎觀景露台。雖然豪宅位於市中心，交通十分方便，但有指余文樂因考慮到私隱問題，所以未有入手。

余文樂婚入以7千萬買入嘅豪宅頂禾園，面積逾8千呎，每户均有5個車位。( google map截圖)

余文樂目前住嘅頂禾園位於臨沂街嘅，全棟只得19個單位，而余文買入14樓嘅單位，面積逾8千呎，再加上頂禾園車位多達119個，啱晒有多部靚車嘅余文樂。曾經一年有5部戲揸手嘅余文樂，自婚後工作量大減，2018年拍完《怪物先生》後，到今年初先再接拍《中國兵王絕密任務》。雖然電影方面收入大減，但內地綜藝加上潮牌生意為佢帶來不少進帳，難怪有傳佢近日喺台灣最大嘅樂趣除咗係湊仔之外，就係睇樓。

余文樂近日去睇嘅豪宅約4千萬，有傳佢喺價錢方面無咩意見，但由於豪宅位於旺區，所以唔啱心水。( google map截圖)