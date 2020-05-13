賴弘國被爆婚後從沒有給過家用　阿嬌已心死無話可說

現年39歲的鍾欣潼 (阿嬌) 與現年30歲的，有「台灣醫界王陽明」之稱的賴弘國日前驚爆已於3月辦理離婚，兩人結束這段只維持了十四個月的婚姻。賴弘國日前發千字長文坦言阿嬌並不愛他，昨日又會見記者再回應有關與阿嬌閃離的事，之後把千字文刪了，動作多多。反觀阿嬌由被爆出已離婚至今，卻從沒有親自出來交代過半句，有消息指阿嬌其實昨日也有睇男方首次出來見記者的直播，但就沒有特別反應，顯得相當平靜，對男方已經心淡，甚至心死。

兩人曾經好sweet。(ig@g_gill)

賴弘國曾多次強調之前為了阿嬌幾乎搞到破產，單是婚禮就花了新台幣5,000萬元（約1,295.8萬港元），被網紅嘲諷為「5,000萬先生」。他又自言自己不時自費去探阿嬌班，又出錢請老婆去旅行等等。不過就有消息指兩人結婚後，男方從未畀過家用阿嬌，但阿嬌覺得大家夫妻間無分彼此，所以並沒有在意，不介意丈夫不給予自己家用。

結婚時曾成為一時佳話。(ig@g_gill)

對於賴弘國曾指摘阿嬌對他整型診所受疫情影響不聞不問，據悉，實情是當時阿嬌明白到他承受了很大壓力，有安慰過他亦有說會支持他，然而阿嬌現在都不想再多說甚麼，就由得他發洩情緒。有指阿嬌把原先安排好的工作都推卻了，等自己情緒恢復過來才再作安排。台灣評論家朱學恒昨日在TVBS節目上提及阿嬌與賴弘國的婚變事件，評論賴弦國和阿嬌的表現，認為阿嬌所屬的英皇娛樂沒有為她辯解，是阿嬌給賴弘國最後的慈悲。

可惜此情不再。(ig@q_gill)

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