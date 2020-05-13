張曦雯慶祝30歲生日　首次公開英日混血靚仔男友放閃

新一代女神張曦雯（Kelly）於前日 (11號) 30歲生日，她就帶同男友與一班好友，包括高海寧、陳浚霆、以及與她傳過緋聞的徐肇平等，一起開生日派對慶祝。壽星女還於她的IG post了十多張當日的靚相同大家開心share。

Kelly與男友及一眾好友慶祝30歲生日。(ig@kelllycheung)

Kelly連出了兩個post賀自己生日，以英文留言多謝大家對她的生日祝福，又表示自己急不及待踏入新一個十年。她於另一個post表示：「Cakes, balloons, and some really good people (and animals) by my side. There's no better way to step into this next decade... I'm ready and it's going to be epic! (蛋糕，氣球和一些非常好的人（和動物）在我身邊。沒有比這個更好的方法去進入下一個十年……我已經準備好了，這將會是非常好的。」網民除了紛紛祝福Kelly之外，焦點都落在她的英日混血兒男友BRUNYEZ身上，因為這是她首次大方公開她和男友的甜蜜合照。據悉Kelly與男友已經拍拖三年，目前正過住同居的生活。

Kelly生日快樂！(ig@kelllycheung)

點擊下圖逐格睇Kelly與她男友的生蜜合照，以及她的生日靚相：