雞排妹鄭家純與潮帽港男同居　FB公開關係：房間隔音差有點困擾

雞排妹鄭家純言行一向出位，曾自爆有超過50位性伴侶，仲自爆有「固定炮友」﹗呢日有台灣媒體影到佢同一位潮帽男出雙入對，雞排妹13號凌晨於Facebook自爆與對方同居，仲話：「我也有點困擾，房間隔音差。」

雞排妹言行一向大膽。（IG：@ili_cheng）

有台媒影到雞排妹2月起有位男士接載出入，疑似就係之前提過嘅「固定炮友」。雞排妹13號凌晨於Facebook直認報導中影到嘅係自己，仲自爆對方係同居室友：「週刊指的潮帽男是我這兩年來的室友，不是你們想拍的那位固砲，為什麼現在才被拍到，很大原因是過去我們是交換住房子，他是香港人，會挑我去日本時來台灣辦事，還可以幫我顧貓貓。對象另有其人，要拍到得跟我一起飛了。」

雞排妹自爆被影到嘅男士係來自香港嘅同居室友。（IG：@ili_cheng）

雞排妹指因為疫情爆發，覺得台灣比香港安全所以勸對方暫時唔好返港，所以一直同住至今。雞排妹仲自揭對方身份：「他還是17直播主，專開午夜場唱歌造福夜貓，歌是唱得非常好聽，不輸專業歌手，腫腫有時候還會坐檯開播，他那間的窗很大，直播背景是一大片夜景，喜歡半夜聽歌入眠的可以追蹤他。但天天高歌到清晨，我也有點困擾，房間隔音差，這幾個月都得戴耳塞睡覺，還有看美劇時，隔壁傳來粵語歌很難投入劇情。」

雞排妹於社交網站自揭同局港男係17直播主。（Facebook：@雞排妹ili鄭家純）