關智斌邀爸爸拍新歌《日月》MV　靚仔過Kenny自爆曾想考藝訓班

關智斌（Kenny）今日（13日）推出新歌《日月》，MV除咗有入圍今年香港電影金像獎最佳新演員嘅陳湛文（Peter），更請嚟神秘嘉賓客串，Kenny自揭：「就係我daddy！阿關老先生啦！」關爸爸保養得宜相當有型，佢仲自爆曾經諗過考藝員訓練班﹗

關智斌（Kenny）推出新歌《日月》。

問到點解會搵爸爸演出，Kenny話：「因為同導演一齊去create呢個故仔嘅時候，大家諗由老、中、青三代角度去拍攝，故事入面嘅爸爸係犧牲咗好多自己嘅時間，成全咗三代人嘅幸福，好似我爸爸做緊嘅嘢咁。我突然間諗到既然呢首歌係講喺我生命中對我好重要嘅人，加上『爺爺』呢個角色戲份唔算好重，又唔使做好多戲，所以我就諗不如叫我Daddy去試吓。」

MV除咗有入圍今年香港電影金像獎最佳新演員嘅陳湛文（Peter），仲有kenny爸爸演出﹗kenny相當緊張監場。

首次幕前演出嘅關爸爸坦然好緊張，不過Kenny就大讚：「最開心係見到我Daddy都拍攝得好開心。見到佢化妝、整頭、埋位都好專業，令我都發現我嘅演藝天份原來可能都係來自於我爸爸。」原來關爸爸學生時代曾被老師選中當話劇男主角，不過關爸爸因為對白太多而拒絕，Kenny立即大呻：「你知唔知你個仔我真係要艱辛咗好多年先至可以做男主角呀老竇？」關爸爸亦隨即安慰，「咁我唔係（演戲）嗰塊材料吖嘛，而家咪留番俾你囉。」

Kenny爸爸真係好有型呀﹗難怪學生時間被選為男主角。

關爸爸亦透露當年畢業後打算投考電視台藝員訓練班，可惜最後欠缺勇氣而告吹，在旁的Kenny聽到後笑說：「好彩你冇咋，如果唔係到時未必生我出嚟；如果唔係邊有咁快追咗我阿媽番嚟，到時我分分鐘未出世，而家咪冇得坐喺度叫你拍MV？哈哈。」Kenny表示沒諗過請得老父出山，問到酬勞會否特別加碼，Kenny笑言：「係搭膊頭，因為家用我會酌量加番啲。」