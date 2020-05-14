Netflix劇集版《咒怨》7月上架　改編橫跨40年恐怖真人真事勁恐怖

日本恐怖片《咒怨》於2002年上映後即嚇窒全球，被譽為恐怖經典，更獲荷里活翻拍。Netflix去年中宣布將《咒怨》改編拍成劇集《咒怨之始》（JU-ON: Origins，呪怨：呪いの家），相隔差不多一年官方於日前正式發布預告，並宣布劇集即將於7月3日隆重上架。

《咒怨》真係好恐怖，睇完一定唔會敢瞓覺。（電影海報）

《咒怨之始》由《你的鳥兒會唱歌》導演三宅唱執導，故事除了改編同名電影，還取材於橫跨40年在凶宅內發生的真人真事，聽到都覺得心寒。劇集主要講述發生在1958年至1997年的恐怖故事，透過這40年去尋找事件的真相。究竟劇中的角色可有人能夠逃過凶宅的詛咒？而這棟凶宅被下咒前又發生過什麼恐怖的事？

點擊下圖看更多精彩劇照：

+ 2

值得留意的事，劇集由曾兩度主演《咒怨：終結的開始》、《咒怨：最終章》的黑島結菜與喜劇演員荒川良良主演，亦會有一眾實力派年輕演員參演。而故事將會由《咒怨》的起源開始，描述黑島結菜因晚上聽到家中有不明腳步聲，於是向在綜藝節目上認識的靈學專家荒川良良求助，結果兩人卻深陷陷阱。另外劇集拍攝手法及畫面調度都有濃厚的8、90年代風格，預告中更看到恐怖仔俊雄及伽椰子的畫面。