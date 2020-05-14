力捧小生麥凱程傳因示威被捕急停工作　無綫︰不知他什麼時間復工

去年因政府修訂《逃犯條例》引起爭議，社會上有不同聲音，也引了連串反修例的的示威和遊行等。有傳被無綫力捧的26歲小生麥凱程（Alex），於去年底一場示威活動中被捕。有傳媒指無綫得悉事件後感憤怒，疑將Alex放入「雪櫃」，而他也有份參演近日正在播放的《降魔的2.0》，不過就無份宣傳，故有指在法國長大的他已飛返當地。

Alex於2016年參加《香港先生選舉》後加入無綫。（麥凱程IG）

Alex的IG在2019年11月出Po後，神隱三個月後，在今年4月在IG為《降魔的2.0》宣傳，見到有網民也有問他是否已離開TVB，也非常關心他的近況，不過他就未有回應提問。近日，Alex在接連貼出郊遊行山照，寫上︰「Take a break. Take a look.」今日，他在IG貼上風景上，寫上莎士比亞名著《羅密歐與茱麗葉》的說話︰「These violent delights have violent ends.」未知有何所指。而《香港01》曾以短訊詢問Alex，但未有回覆，而電話也直飛留言信箱，WhatsApp致電也沒有人接聽。而無綫電視公關部以電郵回應《香港01》時指︰「有關你的查詢，以下為本台之回應︰麥凱程早前因急事離港，目前不知道他甚（什）麼時間復工。」

Alex在5月初的發文。（麥凱程IG）

Alex在2016年選港男入行，最後入圍十強，敗給最近被桃色醜聞纏身的黎振燁。落敗後，他加入無綫電視，並在同年底入讀為期3個月的演藝進修班。據知，Alex是無綫高層樂易玲和余詠珊的愛將。他除了拍攝劇集，亦擔任節目主持，2018年因操一口流利的法語，而有機會主持 J2 旅遊節目《法國潮什麼》及《酒遍全世界4》。在最近播放中的《降魔的2.0》飾演跟鄧佩儀飾的弟弟施勞斯，兩姊弟一同降魔，戲份頗重。

《降魔的2.0》是Alex參演過最重戲份的角色。（網上圖片）