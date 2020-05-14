降魔的2.0│監製曾邀出演瑠佩悅子　劉佩玥：我有佢嘅身材就好

劉佩玥（Moon）今日（14/5）現身將軍澳電視城出席TVB劇集《降魔的2.0》宣傳活動，憑住「啤啤」一角吸納不少小朋友粉絲，她因此非常開心：「我一入𨋢，啲媽咪同我講『佢望住你呀，佢記得你係啤啤』，我同佢Hello，可能我真實嘅樣冇啤啤咁可愛，所以佢哋係驚，好緊張。大人同細路都鍾意睇，好開心。」

Moon出席TVB劇集《降魔的2.0》宣傳活動。（梁碧玲攝）

至於劇情發展如何，Moon就大賣關子，不過就透露會有更多感人情節：「嚟緊嘅洋蔥多的是，希望大家預備多幾張紙巾。」劇中馬明最愛的AV女優「瑠佩悅子」由劉芷希飾演，Moon笑言當初監製有邀請她出演：「我話『梗係唔得喇，我邊有咁多時間』，講笑啫。本身都係芷希做，佢嘅身材、樣係比我更加正，要搵佢先有嗰個效果。如果我有咁嘅身材就真係太好，而家我爸爸都叫我『瑠佩悅子』。」

Moon出席TVB劇集《降魔的2.0》宣傳活動。（梁碧玲攝）

有傳同劇演員麥凱程在反修例活動中被捕，繼而被TVB雪藏，麥凱程今日亦未有現身《降魔的2.0》宣傳活動，與他份屬朋友的Moon則不評論事件：「如果真係發生咗，我唔去評論，始終係人哋私人事，希望佢情況Ok。都會諗點解佢唔嚟宣傳，我今日先啱啱知原來係咁樣，唔多講，希望佢Ok，等佢自己處理咗先。」

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