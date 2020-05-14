【降魔的2.0】「大話魔」易宇航棄醫生之路追演員夢：睇唔到將來

由馬國明、黃智雯、胡鴻鈞及劉佩玥等主演的TVB劇集《降魔的2.0》自開播至今備受好評，吸引不少劇迷追看！在劇中飾演「大話魔」比利的易宇航（Julian Gaertner），以郭展明（黃子恆飾）的幻影誘騙張佩玲（林凱恩飾）殺人來增強自己的魔力，不少觀眾都大讚金髮碧眼的易宇航演繹得非常傳神！

易宇航（Julian Gaertner）在劇中飾演「大話魔」比利。（電視截圖）

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現年32歲的易宇航來自德國，自小在慕尼黑長大，雖然外形是百分百的外國人，但能操一口流利廣東話的他原來已經居港超過10年。易宇航在2013年開始涉足演藝圈，由「茄喱啡」做起，曾參演過《愛·回家之開心速遞》、《福爾摩師奶》、《解決師》、《機場特警》等。其實易宇航出身醫學世家，家族在慕尼黑經營醫院，不過自12歲開始演舞台劇的他因為對演戲有興趣，所以毅然放棄醫生之路。易宇航在接受《香港01》訪問時表示自己非常熱愛表演：「我之前都有喺醫院幫爹地手，但我覺得醫生呢個職業太嚴肅、沉悶唔啱我，睇唔到將來，而我份人比較Funny，又鍾意自由，做醫生成日返工會好唔開心，我覺得做演員更有挑戰性，希望透過演戲表達自己嘅諗法同感受。」

易宇航出身醫學世家，但他因為熱愛演戲，所以毅然放棄醫生之路。（IG@juliangaertner）

今次易宇航在劇中飾演「大話魔」比利，戲份比之前的劇多了，但他坦言要在兩個角色之間切換有難度：「今次有機會同導演、監製傾，令我更了解呢個角色嘅背景，但「大話魔」同比利係兩個完全唔同嘅性格，有時拍後面嘅比利先，會搞到有啲亂。而且我睇劇本好慢，要用好多時間去研究。」精通德語、英語、法語、普通話及廣東話五種語言的易宇航隻身來港發展多年，全因對中國文化好有興趣：「好多德國人唔了解中國、唔了解香港，我希望可以做一個Bridge（橋樑），話畀德國人聽我哋都可以學廣東話，就算係唔同文化嘅人都可以溝通交流。」

不少觀眾都大讚金髮碧眼的易宇航演繹得非常傳神！（電視截圖）

但演繹比利又是另一種感覺！（電視截圖）

易宇航在坪洲居住，他表示很喜歡有山有海的生活，但他亦坦言做演員人工未如理想：「屋企人都支持我，但始終喺香港生活壓力大，我都有自己搞APP賺錢，仲有做Producer（製作人）、寫劇本。」易宇航自爆鍾意香港女仔，認為去外國進修過的香港女仔視野更廣闊，價值觀比較相近，但他坦言要找一個另一半不容易：「香港女仔會覺得我份工唔穩定又辛苦，又會嫌我冇車，冇時間陪佢出街，但我希望搵到一個明白我、可以同我一齊奮鬥嘅女仔。」

熱愛打MMA的易宇航超大隻！（IG@juliangaertner）