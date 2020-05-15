江若琳簽約新公司改名江伊晴：又弱又稔經常遭遇不幸的她已經離去

幸福人妻江若琳（Elanne）今日（15/5）在IG以「雨過天晴」為題宣布改名江伊晴，很多人以為江若琳是Elanne的真名，但原來這是前公司給她起的，她上載了數張黑白相意味着要跟過去的自己說再見，並展開演藝路上的新旅程：「『江若琳』是我前公司給我的名字給我的生命，從07年到現在，我跟她共處了13年的時間，當中有笑有淚，很多起起跌跌的故事都是她帶給我的！無價的回憶！而呢一刻我覺得她應該要跟隨着我的過去一起離開了！對於前公司無論經歷過什麼，我由始至終留下的都是滿滿的感謝！不管好的不好的，沒有你們也不會有『江若琳』的出現！但我覺得今日我是時候跟她好好做一次道別啦！」

Elanne在IG以「雨過天晴」為題宣布改名江伊晴。（IG/ @elannek930）

Elanne改名江伊晴後，希望能擺脫過往給人柔弱的感覺，未來的每一日都是充滿陽光和希望：「從今日以後我叫做『江伊晴』，大家多多指教，那個感覺又弱又稔，貌似經常遭遇不幸的她已經離去了，未來我人生的每一天我都相信會是放着晴天的！」

她續指已離開前公司6年，這6年來她就像沒有安全感的小孩，全因對「簽公司」有好大心理陰影，所以就算一直有機會，她都不敢觸碰，直到遇上現在的新公司，令Elanne重獲信心：「今年好玄妙嘅安排之下我認識到一個好有愛的大家庭Calcarries Management，我們一齊行山一齊玩一齊談心，我只看到每一位同事充滿熱血和愛，一切來得自然就是百分百的緣份！所以我正式宣布我加入了這個有愛的大家庭，展開我人生新的旅程啦。重新出發啦，請祝福我吧！夢想依然要有，但隨遇而安去衝先係最快樂！最後，再一次感謝人生中每一段旅程帶給我的神奇力量。」

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