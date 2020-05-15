【晚吹】空姐爆航空公司陰招　迫員工離職賠錢：隔熱手套都要95元

May被航空公司解僱，她直指舊公司十分無情。

最新一集ViuTV《晚吹-又要威又要戴頭盔》請嚟四位空中服務員，除分享機槍入面最污糟嘅地方之外，亦大爆航空公司到底有幾無情。剛離開航行界嘅May提到被公司開除時，對方使出嘅賤招：「制服係逐件收費，制服係公司比，還返比佢係好合理。但係比我嘅數量，未必可以即時還，因為佢開除我之前一日我仲有返工，件衫仲喺洗衣機，咁我點拎呢？佢當我唔見要逐件賠，佢拎張紙出嚟，話我SUPPOSE有咁多嘢，無的話就會用鉛筆寫上價錢，同你講要賠咁多。張紙嘅嘢加埋差不多三千、四千，一個平時用來隔熱手套要95元。」May表示好在她知道在香港勞工法例中，弄丟或者弄破僱主物件，賠償上限係300元，才逃過破財。

航空公司為節省成本，於是安排機組人員住廉價酒店。

另外，講到飛行生涯嘅難忘事，May就話遇過有乘客過身，而事發時機並無醫生。「一開始係有同事派完餐，同我哋講有個客瞓咗，叫我哋留意，怕佢瞓到歪咗會摔倒，後來佢突然話個伯伯拍唔醒，手手腳腳突出嚟，衝去睇佢係完全無反應。 我哋開始急救，做咗兩小時間心肺復甦術 ，其他乘客當時係拎電話出嚟影，而我哋要阻止。」由於進行咗兩小時心肺復甦都無任何改變，於是醫生透過電話判定客人死亡，但另一問題隨之而來。「因為班機九成full，所以只可以調走佢旁邊嘅人，而伯伯繼續放喺原位。」

飛行途中遇上乘客過身，機組人員會點處理？

May表示航班改飛另一地方，將遺體運走、警察問話、進行簡單清潔後又再飛往目的地。「不過因為班機真係無咩位，所以同事係要坐返喺剛才伯伯坐嗰個位。」另一位空少嘉賓亦曾遇過醫療事故，他表示：「試過有個爸爸抽搐到翻白眼，但佢講法文完全溝通唔到，好在機上有醫生，而醫生女兒學法文，機長亦都係法國人，最後found out佢係飛行恐懼症，上機前完全唔記食藥，好在佢老婆搵到後備藥比佢食佢。」