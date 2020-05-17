【師父我要跳舞了】小蘑菇李梓琪舞藝出眾　7歲已上美國真人騷

內地街舞比賽真人騷《師父！我要跳舞了》，顧名思義，由一班街舞高手對決，而節目最特別是一班選手全部12歲以下，但舞藝出色，跟大人鬥舞完全不會怯場，皆因他們見慣大場面，而其中有位10歲小女孩李梓琪，更憑中國風街舞衝出國際，7歲時已被邀請上《艾倫秀》，見到一班萌到爆燈的小朋友鬥舞，確是幾過癮。

李梓琪雖然只得10歲，但已參加不少街舞比賽。（李梓琪IG）

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近年內地興起街舞真人騷，要一班舞者大獻舞技，先後有《熱血街舞團》及《這！就是街舞》，而《師父！我要跳舞了》就是由《這！就是街舞》衍生出來，不過一班參賽選手卻是12歲以下的小朋友，而節目中三位導師，分別是《這！就是街舞》第一季冠軍韓宇、第二季亞軍余衍林，還有2016年Dance Vision齊舞大賽冠軍王晨藝，三人各自帶領5位參賽選手比賽，看看最後誰人才是未來舞林王者。

李梓琪樣子可愛，而且十分活潑好動。（李梓琪IG）

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節目中15位參賽者也是可愛的小朋友，頗有《爸爸去哪兒》睇萌爆小孩的味道，但他們不止一味賣萌，而是各自有出色舞藝，像10歲的小蘑菇李梓琪，3歲開始學習跳舞，在《這！就是街舞》時已經亮相，2017年更紅到登上美國《艾倫秀》表演，主持人艾倫十分鍾意李梓琪，訪問了她的街舞經歷，更拎出手機跟李梓琪合照。李梓琪在《師父！我要跳舞了》也是風頭躉，其他小朋友也認識她，之後在節目中上演了一幕師父、學生比拼舞技，看得眾人目瞪口呆，過程精彩絕倫，絕對有睇頭。