鄧紫棋飛上海工作住酒店隔離14日　被酒店一項措施嚇到爆粗

雖然最近「新冠肺炎」的疫情已稍為受控，更有消息指中港即將於知期內通關，不過，來往中港兩地的「旅客」抵埗後仍需隔離十四日，以降低人傳人的風險。近日阿G.E.M.鄧紫棋亦解禁飛往上海繼續工作，但在開工之前就需要到當地放排好的酒店進行獨立隔離，連男友「馬克哥哥」都不能會面。

雖然阿G.E.M.與男友阿Mark同行去上海，不過兩個人就要分開隔離。（YouTube截圖）

阿G.E.M.將第一天入住隔離酒店的情形拍成Vlog並分享至個人YouTube頻道，並展示了酒店房內的布置、景觀以及伙食。阿G.E.M.表示房間雖然沒有冷氣，但感覺不會太熱，而且膳食質素不錯，有菜有肉有魚營養均衡。

不過阿G.E.M.就要自行對房間清潔和消毒，包括床舖、桌椅、門柄甚至廁所板都要靠自己。慶幸，在阿G.E.M.用消毒濕紙巾清絜中途，她發現房間內大部份地方都非常乾淨，除了是門手柄有擦過消毒液留下的痕跡以及燈座上的太多灰塵之外，其他都非常滿意，唯獨阿G.E.M.對「樽裝水」的提供數量稍為不滿，因為「溫馨提示」寫明「隔離期間酒店免費提供礦泉水，後續不再免費提供，謝謝配合！！」而免費提供的樽裝水亦只得24支，對打算每天都要做運動的阿G.E.M.而言略為不夠，所以讀完「溫提」後更由心而發一聲「靠！」，不過房內其實有提供電熱水壺可以煲水，阿G.E.M.只好乖乖地每天煲水喝了。

睇睇阿G.E.M.進行隔離嘅環境：