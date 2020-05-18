41歲歌莉雅涉嫌虛報年齡報細12年　有人報細數斷送演藝生涯

在現今資訊發達的社會，要想逃過大眾法眼「報細數」可謂是難過登天，有不少藝人謊報年齡被揭發後，有些則能安然無恙，但有些則可能從此附上代價，消失於幕前。musicNEXT旗下的獨立女歌手歌莉雅（Gloria Tang）日前被報道指涉嫌「報細數」，未過生日的話，真實年齡並非網上資料顯示的1990年出生（29歲），而是於1978年出生，今年應該是41歲，疑似將年齡足足報細12年。

歌莉雅疑似將年齡足足報細12年。（資料圖片）

有自稱跟歌莉雅是庇利羅士女子中學的同屆學生向傳媒爆料指，歌莉雅於1978年出生，今年過了生日理應已經42歲，而非維基百科上資料顯示的1990年出生，更指出無論是皮膚還是外形皆無法形容她是一名90後。歌莉雅於2004年出道，如果她的確是1990年出世，意味着她當年於14歲就出道，但假設她確實虛報年齡，如報道所說於1978年出生，那她就是於26歲推出第一張專輯。歌莉雅後來回應傳媒指，自己從來沒有向外公布自己於1990年出生，而且維基百科上的資料任何人都可以改寫，所以自己並沒有欺騙歌迷。至於真實年齡，歌莉雅坦言是屬於自己的私隱而不希望公開，不過她未有否認自己不是41歲。

歌莉雅稱網上資料任何人都可以改寫，所以自己並沒有欺騙歌迷。（Instagram：@goodafternoongloria）

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事實上，有不少藝人曾經試過「報細數」而被發現，星途都不一定大受影響。但要講到斷送整個演藝生涯的，不得不提韓國元祖女團BABY V.O.X的前成員Lee Gai（이가이）。Lee Gai於BABY V.O.X在1998年推出第二張專輯《YA YA YA》時中途加入團體，當時她對外公布的是1978年出生，即當時19歲。不過後來公司發現她竟然報細年齡10年，實際是於1968年出生，以BABY V.O.X身份出道當時已經30歲，比同團的成員老了一截，再加上她亦曾經於1988年，即20歲時以本名Lee Hee Jung在女團SEDDORE出過道。最後Lee Gai因為被發現隱沒真實年齡而被公司開除，後來尹恩惠取代了她加入組合。

BABY V.O.X的前成員Lee Gai（左上）因為被發現隱沒真實年齡而被公司開除。（網上圖片）

Lee Gai（左）曾經於1988年，即20歲時以本名Lee Hee Jung在女團SEDDORE出過道。（網上圖片）

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