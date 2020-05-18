吳佩慈男友紀曉波香港豪宅欠租　遭入稟索償541萬兼收樓

吳佩慈為紀曉波5年生4胎，今年一月時豪辦Baby Shower。

吳佩慈自2013年跟內地百億富豪紀曉波拍拖後退出娛樂圈，先後為對方誕下兩男兩女凑成「雙好」。雖然至今仍未獲得名份，紀曉波對她寵愛有加，送豪宅鑽飾從不手軟，有傳吳佩慈身家高達232億新台幣（約59億港元）。

雖然紀曉波屢傳財困，但吳佩慈生活仍然富貴。（微博圖片）

不過自去年開始，有傳紀曉波因經營不善欠債近250億新台幣（約64億港元），而吳佩慈亦被發現將西半山嘅3.3億元豪宅「二按」套現。今年初，紀曉波曾被入稟追追逾3.42億元。但另一邊廂，吳佩慈則豪辦Baby Shower，一眾出席嘅閨蜜都以貴婦look戴住禮帽出席，貴氣十足，似用行動打破財困之說。不過近日，紀曉波與母親擔保公司租用壽山村道22A、22B和22C三間獨立屋連花園和天台，以及車位，因本月起未有交租，而遭業主日前入稟高等法院追討欠租連冷氣費逾181萬元，另按照租約追討去年免租的兩個月租金360萬元，合共逾541萬元，並要求收回獨立屋。

紀曉波同媽媽租嘅壽山村道22A、22B和22C三間獨立屋連花園連天台，因拖欠租金被入稟追討。