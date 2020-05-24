陳倩揚3個月勁減20磅　自創減醣飲食餐單大公開：飽住減肥

減肥是女生的終身事業，過程中相信亦曾遇到不少挫折，嘗試過很多方法例如節食、做機減肥，做運動等，結果卻未如理想。香港小姐出身的陳倩揚，產後體重一度升至135磅，全靠自創減醣飲食餐單，即降低碳水化合物份量，在毋須節食又不用運動的情況下，三個月內輕鬆減去20磅，倩揚笑言：「輕輕鬆鬆減肥，開開心心食，飽住減肥。」

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倩揚全靠自創減醣飲食餐單輕鬆減磅。（葉志明 攝）

倩揚在今年年初成功減肥後，隨即在Facebook開設群組以過來人身份分享減肥心得，未夠半年已累積過萬名粉絲。各人除了分享自己的餐單外，更會大方分享成果，實行互相鼓勵，一齊輕鬆減磅。減醣餐單重點在於避免攝取「精製澱粉質」，如白飯、白粥、河粉及麵包等經過加工的澱粉質，這些食物經過漂染，營養價值和纖維都很低而且升糖指數較高。相反，應該用升糖指數較低的原型澱粉質如番薯、薯仔、南瓜及粟米等取替。

倩揚產後體重一度升至135磅。（受訪者提供）

拍攝當日，倩揚製作了以粉紅色為主的早餐飲品「還原靚靚Morning Drink」，以及特意為入廚新手準備的簡易4餸午餐。早餐飲品用上紅火龍果、紅椒、溫室豆苗、紅莓、紅腰豆、杏仁、奇亞籽以及水榨成。主要由蔬菜、水果、種子類、豆類及無額外添加糖飲料（如牛奶、杏仁奶、豆漿或椰子水）組成，再配搭牛油果、雞蛋或芝士等，最理想的蔬菜水果比例為8比2。

點撃睇早、午餐材料：

+ 6 + 5 + 4

而午餐的蔬菜必須多元化，倩揚特意為大家準備了簡易餐單，包括有白灼蝦、鹽燒鲭魚、西蘭花甘荀，以及醬油溏心蛋，可額外再加上即食豆腐。午餐要攝取足夠蛋白質，肉類可以三文魚、雞扒等取替。整體食材比例蔬菜佔大約50％、蛋白質30％，可按個人需要加入20％的原型澱粉質。

另外，倩揚強調每天必須飲最少2公升水，一星期中有六日進行減醣飲食，再選擇一天作為Open day獎勵自己，當天可隨心進食任何食物，平日寫下的Wishlist逐一KO，無論是打邊爐、或是韓燒都可以，整個減醣飲食周期至少維持半年，每完成兩個月便要休息兩星期。

點撃睇減醣飲食原理及其他餐單：