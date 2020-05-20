慕容公子拍片揭屎萊姆勢力控制YouTuber界　一文睇晒來龍去脈！

YouTuber兼遊戲實況主慕容公子日前在YouTube出片揭發由屎萊姆為首的「屎家軍」在香港YouTuber界壟斷利益兼控制網絡輿論的短片，引起全城熱討！究竟誰是「屎家軍」的成員？他們又如何控制網絡輿論呢？讓我們一文了解當中的來龍去脈吧！

慕容公子拍片揭YouTube界黑暗面！（IG/@moyung0924）

屎萊姆（圖左4）被指操控YouTube界！（IG/@slime3d）

慕容公子首先講到英皇娛樂一直都很想接觸電競市場，因此很早就與「富三代」鍾培生創立的香港電子競技有限公司（HKES）合作。可惜，在2016年 HKES認為香港市場太小而選擇退出香港業務，令英皇娛樂不得不選擇轉移與電競公司Cyber Games Arena（CGA）合作，並成立英皇電競。期間，兩間公司更一同力棒YouTuber屎萊姆，而屎萊姆亦因為「英皇藝人」的身份而獲得更多的廣告客戶。

鍾培生亦是有財有勢，圖為他與前籃球巨星Allen Iverson的合照！（IG/@khdcheung）

英皇亦會派出旗下藝人力撐電競活動！（英皇電競 EES Facebook圖片）

到底屎萊姆威力有幾大呢？慕容公子發現屎萊姆上載的24段影片中，竟然有18段是廣告片，如此大的利益，令香港YouTuber都羨慕不以，甚至對屎萊姆十分俾面，以換取更多工作機會和廣告商的青睞！雖然屎萊姆已與去年9月與英皇娛樂完約，但人氣依然不減。

有指屎萊姆的影片有3分之2都是廣告！（IG/@slime3d）

屎萊姆的確很多朋友！（IG/@slime3d）

從此，「屎家軍」就正式成立，網民猜測疑似成員包括「電競女神」Rose Ma、與CGA關係密切的細B、林仔、屎嫂程程、Hidy Yeung、Deer Chan、CS Production和KisaBBB等等。片中更提到，屎萊姆背後有CGA做靠山，繼而有英皇和政府撐腰，背後涉及的公司利益數之不盡， 幾乎壟斷了整個香港的網絡利益！而另一YouTuber Tik Lee更曾在直播中講到：「屎家軍勢力實在太大，你唔埋堆其實你係好難生存，如果你得罪『世界佬』（屎萊姆），你基本上係得罪晒全港YouTube界。」他更指屎萊姆制肘住香港YouTube界的利益關係，成件事花生味好濃。而Rose Ma接受《香港01》訪問時，被問到「屎家軍」控制網絡輿論時，她稱：「我交俾我經理人覆你呀！」而Rose Ma經理人就表示：「有啲突然......呢刻未有嘢想講，謝謝。」

慕容公子所整的關係圖！（YouTube截圖）

屎萊姆的號召力！（YouTube截圖）

點撃下圖睇疑似「屎家軍」成員以及關係圖！

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當早前大J拍片指夾公仔場主賺取暴利或細B口出狂言時，所謂的「屎家軍」都會發功力撐屎萊姆和細B，可見他們的勢力的確控制網絡輿論。而慕容公子亦片中指有被封殺的覺悟，但「富三代」鍾培生竟留言：「由你打s2 睇住你大，放心我呢邊有job」，實名支持慕容公子，被網民大讚有型！

鍾培生都有留言撐慕容公子！（資料圖片）

「富三代」鍾培生都留言！（IG截圖）

點撃下圖睇鍾培生富貴生活！