「六合彩女神」李芷晴疫情下幾乎失業：無諗過六合彩竟然會停

於無綫（TVB）處境喜劇《愛．回家之開心速遞》飾演Louisa的李芷晴（Stephanie），去年10月接棒主持《六合彩》攪珠環節，增加曝光率，加上樣靚身材好，獲網民封為「六合彩女神」。可惜因為遇上疫情，賽馬會為避免公眾聚集，於2月初起停止開放馬場及投注站，六合彩亦同時停播，大家已經好幾個月沒有在六合彩攪珠時段見過李芷晴。

「六合彩」女神李芷晴，因六合彩停播而減少工作。（IG圖片／step_bystep）

李芷晴回覆《香港01》，六合彩停播一段時間的確令她的工作量減少，「之前無諗過六合彩竟然會停，真係播左咁多年都未試過，不過最緊要希望疫情快啲過去，咁大家就可以健健康康，生活就可以回復返正！」可幸李芷晴現時仍有️其他主持工作，而她亦相當樂觀，希望未來更多拍劇機會，「向好果方面諗就會多咗時間去裝備自己，所以呢段時間都會學下唔同嘅嘢，好似跳返舞、畫返畫。」

現年27歲的李芷晴參加《2018年度香港小姐競選》，落選後加入無綫電視，修讀為期兩個月的短期無綫電視藝員訓練班，之後簽約成為旗下經理人合約藝員。加入TVB後，她獲安排在處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演香港島大學學生「Fanny」，因一出場就以三點式上陣，洋溢青春氣息，即使鏡頭不多，仍引起不少關注。之後她再獲安排在劇中亮相，飾演貪錢富家女Louisa，與「Terry」（李偉健飾）訂婚，不過只出現過一集，李芷晴說：「其實都好希望可以再返去愛回家劇組，因為入面嘅人無論台前幕後全部都好好，真係好似一個大家庭咁。」

李芷晴早前在《愛·回家之開心速遞》中飾演貪錢Louisa，不過之後沒有再出場。（IＧ圖片／step_bystep）

雖然工作減少導致收入也減少，但李芷晴沒有因此而氣餒，近日同一班TVB同事開創一個叫「黑馬 Hak Maa」的YouTube Channel，「依家主要拍一啲遊戲片同埋少少短劇，遊戲片主要希望帶多啲歡樂同埋正能量俾大家，而短劇嘅目標就係希望拍一啲貼近返大家生活、可以引起大家共鳴就最好！」

李芷晴與一眾TVB同事一齊開YouTube Channel，為大家帶來正能量。（影片截圖）