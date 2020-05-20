【多圖】陳曉華林泳淘趁520上載婚紗相　背後埋藏恨嫁的心？

適逢今日是5月20號，用普通話讀出就是「我愛你」的意思，不少女藝人亦刻意趁一年一度的520上載靚相，陳曉華（Hera）、林泳淘（Wingto），《3日2夜》主持周佩婷（Angel）都不約而同上載了高貴、優雅的婚紛相，不知道她們是否都埋藏着一顆恨嫁的心？

陳曉華穿上簡約背心款婚紗。（IG/ @herachann）

陳曉華穿上簡約背心款婚紗，而重點則落在背後的大露背。Hera紮上低馬尾，配戴長耳環，簡約的妝容優雅得來充滿女人味，她寫着：「520」，網民大讚Hera的背影十分迷人。

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與Hera的簡約風截然不同，林泳淘身處花園般的佈景中，一頭長曲髮的Wingto穿上蕾絲吊帶背心長婚紗，笑得十分燦爛，幸福感滿瀉又不失可愛。雖然大曬靚相，不過Wingto卻對520沒有什麼感覺，她寫着：「520…冇咩事我都係出返去做嘢先。」

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而周佩婷（Angel）穿上吊帶長裙擺白婚紗，裙擺上有無數的花朵作配襯。Angel輕托着下巴，曲髮配上紅唇，散發獨有的女人味。網民紛紛跟Angel說520快樂，仲有人話Angel同岑麗香好似樣。

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