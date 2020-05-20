吳佩慈為男友紀曉波被追欠租解畫：這麽小的事居然還能變成新聞

現年41歲的台灣女星吳佩慈，於2013年跟內地百億富豪紀曉波拍拖之後退出娛樂圈，更先後為對方誕下兩男兩女凑成「雙好」字。雖然她至今仍未獲得名份，但紀曉波對她寵愛有加，送豪宅鑽飾從不手軟，有傳吳佩慈身家高達232億新台幣（約59億港元）。不過，日前紀曉波與他母親擔保公司租用壽山村道三間獨立屋連花園和天台，以及車位，因本月起未有交租，而遭業主日前入稟高等法院追討欠租連冷氣費逾181萬元，另按照租約追討去年免租的兩個月租金360萬元，合共逾541萬元，並要求收回獨立屋。

吳佩慈身家豐厚。(吳佩慈IG)

吳佩慈昨晚就於她的微博發文為男友欠租一事解畫，她說：「昨天從台北飛到香港，今天下午在檢疫了22個小時放行後帶著孩子們開開心心的回家，回家後一滑手機看到新聞驚了，怎麽又有我...。去了解了一下情況，因為防疫緣故，私人公司員工尚未回辦公室辦公，忘存了一張支票，就變成晚付款了會所十幾天租金，昨天上午一發現，就立刻付了。這麽小的事，今天居然還能變成新聞，占用了公共資源，實在感到很抱歉，也謝謝大家關心。這種事情大家都關心的情況之下，我在想是不是幹脆以後多发跟我有關的社群媒體；雖然我不再當自己是女明星了，但四寶媽還是有些值得分享的事的。」

吳佩慈與男友 (右二) 紀曉波。(吳佩慈微博)

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