【美女郊遊遊】沈殷怡肚腩成亮點　原來飲酒成癮有關 ：我戒唔甩

沈殷怡（Shirley）今日（20/5）現身九展出席ViuTV音樂節目《Chill Club》記者會，提到憑節目《美女郊遊遊》以獨特性感造型行山成功彈出，人氣火速爆紅，引起城中熱話，但亦有網民覺得Shirley身形略胖。

Shirley自爆最愛飲品，原來係啤酒。（陳志嵐攝）

Shirley就此接受《香港01》訪問時笑說：「我第一集擺明係賣肚腩俾大家睇，哈哈！其實都想借行山呢樣嘢，話俾大家知真係可以減到肥，不過講真自己喺日常飲食方面都唔係好注重，自己亦又唔做運動有關，有陣時我會凌晨三點嘅時候，喺度打邊爐飲啤酒，因為啤酒係我最愛嘅飲品，我係會無時無刻都好鍾意飲啤酒嘅女仔。」

Shirley愛好啤酒，原來受父親大人影響。（陳志嵐攝）

（受咩人影響鍾意飲啤酒？）Shirley直言受父親影響：「因為細個嘅時候，陪我Daddy傾偈嘅時候，佢好鍾意飲啤酒同紅酒，當時我覺得紅酒白酒好難飲，於是我就揀咗飲啤酒，因為易入口，好似當汽水咁飲，當時就係咁鍾意飲啤酒，之後想戒都戒唔甩，變咗每日都會飲，曾經試過開Live都飲四罐啤酒，哈哈！」