【雙層公寓】林夢被「淫賤社長」灌醉　拖手返寓所行為極曖昧

雖然香港觀眾還未能在Netflix欣賞得到大熱真人騷《雙層公寓：東京2019-2020》第36集之後的集數，但日本當地已經將第41至44集上架。而第三季尾段加入的林夢一向廣受關注，而她與人稱「淫賤社長」、新野俊幸的感情線亦是最新幾集的焦點。早前提到社長不斷向林夢展開攻勢，更曾在同住大宅中向對方施展「鹹豬咀」，加上二人結伴到北海道旅行。在北海道酒吧中，他們又開香檳又喝龍舌蘭酒，二人還喝到醉意醺醺，而社長亦趁此時向林夢表白！不過林夢卻突然清醒，說與社長相處非常開心，然而還未到成為戀人的程度......

不過在社長表白之後，林夢竟然更放下戒心，整個人倚偎在社長身上，然後仲......：

+ 7 + 6 + 5

拖住返酒店

雖然社長慘食林夢的檸檬，但二人依然並肩回到他們在北海道租住的寓所，豈料林夢再次不敵醉意，二人在客廳的沙發上再次做出曖昩行為，例如社長將林夢抱入懷中並不停摸臉，林夢之後又躺在社會的大腿上。然後二人決定一起回房間，社長又將林夢安置在床上......

然後......：

+ 10 + 9 + 8

回到公寓還有下文

即使社長在與林夢的北海道之旅中求愛不遂，不過二人未因此而變得尷尬，反而更加曖昧。在之後的一次公寓的飯聚中，四人同枱食飯，社長和林夢竟然在枱底玩腳，行為挑逗，林夢一開始雖然有點嚇倒，但很來發現弄自己腳的時候，卻禁不住甜蜜微笑，即使社長雙腳不斷追擊，感覺林夢仍然樂在其中！

睇吓佢哋點玩腳：

+ 3 + 2

睇埋林夢嘅靚相：

+ 33 + 32 + 31

同場加映：

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