「愛妻號」郭富城與太太方媛頻頻放閃　不同事跡力證好男人一名

54歲天王郭富城（城城）趁昨日5.20與太太方媛（Moka）在微博公開放閃，Moka上載了兩人出海玩水上電單車的片段，他們坐在同一架電單車，由城城負責駕駛，而太太就做乘客負責拍片，全程挨住城城的她幸福感滿瀉。其實自從城城大方公開與方媛的戀情後，種種事跡亦印證了私底下的他是一名「愛妻號」好老公、好爸爸，甚至是暖男。

郭富城於2015年底在微博上載了一張在跑車內十指緊扣的照片，寫着：「這樣開車要慢一點」，並標記方媛。當時城城首次正式公開女朋友身份，戀情震驚娛樂圈。

郭富城寫着：「這樣開車要慢一點」。（郭富城微博圖片）

2019年9月，城城就被影到駕着黑色林寶堅尼到銅鑼灣幫囡囡買尿片，雖然當日遇上網民發起的集會，街上人頭湧湧，不過城城毫無怨言，仲大方接受傳媒訪問。天王為囡囡頻撲買尿片，也是一位好爸爸的例子。

城城駕着黑色林寶堅尼到銅鑼灣幫囡囡買尿片。（資料圖片）

本月初，城城完成了網上直播音樂會，在炎熱天氣下又跳又唱足足一小時，唱到身水身汗都毫無怨言，盡顯舞台王者風範之餘，親民作風更大獲網民讚賞。騷後，城城更與太太方媛和女兒公開合照，一家三口非常溫馨。城城抱着囡囡笑得一臉幸福，仲不時親吻女兒，舞台下的城城絕對是個又親民、又愛妻的好男人。

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除了愛錫老婆和囡囡外，城城對粉絲同樣好，近日網上流傳多張城城在超市與一位「大媽」粉絲的合照。身穿黑色T恤、牛仔褲的城城手揸兩個橙，獲粉絲要求合照時雖然略顯尷尬，不過卻沒有拒絕，仍然友善地對着鏡頭微笑。之後粉絲在網上Post出合照後，更大讚城城善良熱情，難怪他可以成為眾多人心中的男神。