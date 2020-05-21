古天樂嚴格遵守限聚令　復工日無限延期：大家有機會病

新冠肺炎（新型冠狀病毒、COVID-19）疫情肆虐，不少電影人因「冇工開」而被迫轉行，有見及此，香港演藝人協會會長古天樂（古仔）聯同曾志偉、劉偉強等便號召明星義演，準備開拍與經典電影《豪門夜宴》同級別的大堆頭群星喜劇，今日（21/5）古仔出席品牌活動時也有回應事件：「首先呢件事佢哋會係適當時間同大家公布，我只可以咁講。」

除此之外，古仔亦有從其他方面處理電影人面對的問題：「我其實有同總會同15個屬會去了解過業界嘅困難，都有聽到佢哋唔同聲音。其實已經解決咗呢個問題，呢個問題唔係一次性可以解決。有關所有細節我會籌備好之後同大家公布。」

古仔直言因為疫情關係，在家中時間多了，「好耐未試過休息咁耐，所以多咗時間去睇劇，韓國、美國、西班牙都有。」（葉志明攝）

提到黃百鳴之前接受《香港01》訪問時，指自己已經復工開戲，古仔便指旗下電影公司「天下一」仍要睇情況再作決定：「雖然而家戲院開返，但有兩個問題，第一電影院開返唔夠電影上映，第二依家觀眾消費意欲低，始終疫情未過。復工方面要睇限聚令同疫情變化，就算開返工，突然疫情有變化都唔想開下工又停工，或者大家會有機會病倒。」