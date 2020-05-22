【是敢的】盧巧音多得黃耀明 Sing途開竅　無懼與老公七年之癢

盧巧音98年出道至今已經22年，2002憑《好心分手》橫掃香港各大樂壇頒獎禮，2003年首次於紅館舉行個人演唱會。呢日佢接受香港開電視節目《是敢的》主持人梁梓禧（Roland）訪問。Candy提到出道初已認識當年仍是電台DJ嘅Roland，日日夜夜喺節目播Candy嘅歌曲之餘，又喺節目大讚佢又靚唱歌又好聽，難怪Roland笑言：「佢（盧巧音）當年嘅成功，我係佔1%！」對於當年Roland嘅「寵幸」，盧巧音反問：「係啦，日日播、次次播、晚晚播，我真的以為你暗戀我。」Roland聞言亦笑說：「真的暗戀你，那時候的你，很有個性。」

盧巧音接受香港開電視節目《是敢的》主持人梁梓禧（Roland）訪問。

談到音樂之路，盧巧音指當年接觸音樂，源於家貧，在音樂路途上，盧巧音指黃耀明係影響佢最大嘅人：「喺我出道前嘅表演，聲音很唔穩定，黃耀明同我講『你唱得聲線亦唔差，但你要探索自己嘅聲音。』意思係我要探索自己聲帶裡好多可能性令我開竅。」出道後，盧巧音憑歌曲《好心分手》、《三角誌》等走紅，人紅換來無限精神壓力，繼而患上情緒病：「當時情緒唔好，又唔可以長期食藥，需要搵方法，咁就不如做運動啦！於是就到維園跑步，亦係我第一次外出做運動。」

盧巧音指當年接觸音樂，源於家貧：「童年時，爸爸是小巴司機，媽媽是洗碗工人，家姐早就外出謀生或是上學，家裡大多時候只有我一個，媽媽中午會預備一碟菜，我放學煮熱便吃，那段時間在家沒有甚麼事可做，便扭開收音機聽音樂，好正，是80年代的新浪漫時代音樂，這便是我開始接觸音樂。」

節目中，盧巧音亦大談同老公蘇浩才相識相戀經過，佢大讚對方表示：「我覺得佢係個好盡責嘅人、好仔細俐落，雖然我認識佢時，佢只係三十幾歲，但處事卻唔似這年紀嘅人，對話好成熟加上孝順媽媽，我覺得佢很可取。」盧巧音直言跟老公會因為瑣碎事吵架，但她認為吵架是很正常，最重要是將說話說出來，不要埋在心底裡，是溝通的一種，她謂：「其實夫妻相處之道在於互相尊重、包容與溝通。」問到2013年結婚的盧巧音，可會擔心「七年之癢」？她笑言：「應該沒有，他很乖。」