【多圖】內地最美潘金蓮龔玥菲　現實中曾愛上1米高男友

潘金蓮是《金瓶梅》及《水滸傳》的角色，而要演活這位性感尤物，女演員必定是顏值爆燈，身材惹火，仲要風騷入骨，本地代表有溫碧霞，而內地《新金瓶梅》的女主角龔玥菲，天使臉孔配上驕人上圍一直為人津津樂道，最讓人意想不到是她的前度男友，竟然是身高1米的男士，仿如現代版武大郎，想不到她的現任男友更加特別，令一班粉絲大為震驚。

龔玥菲身材惹火，以演出潘金蓮為人熟悉。（龔玥菲微博）

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內地女星龔玥菲，眉梢眼角，舉手投足也是風情萬種，百分百是男士心中的惹火尤物，不過她亦有過不少負面新聞，包括以超性感黃金襯衣擔當車展模特兒搶鏡，在東京模仿李小龍耍雙節棍等，而她在電影《新金瓶梅》，飾演潘金蓮一角，最讓人意想不到，她的初戀男友竟然身高只得1米，二人更多次在公開場合現身，表現得十分恩愛，雖然網民指二人外形不大相襯，但龔玥菲表示男友「非常有趣，而且身體強壯，有安全感。」

龔玥菲的前度男友身高1米，仿如現代版武大郎。（龔玥菲微博）

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不過龔玥菲很快已跟「武大郎」男友分手，之後她跟一位身高2.38米的男士約會，又不時Po相放閃，龔玥菲身高168cm，站在男友身邊如小矮人，被網民讚是最萌身高差。二人戀情曝光後，也有網民指全部都是龔玥菲自己炒作，以博取人氣，對於外界各種聲音，龔玥菲一刀切將個人微博的評論功能關掉，最近龔玥菲又被拍得跟一位年長男士行街，緋聞一浪接一浪。