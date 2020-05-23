飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤以英文談判兩分鐘　超流利口音征服網民！

《飛虎之雷霆極戰》昨晚已播出四集，劇中除了爆破場面，幾位主角的演出都是網民焦點，當中黃宗澤在劇中飾演MI6，話明是英國特工當然要講大量英文，澤仔亦明顯下了苦功，即使大量英文對白仍然應付自如，尤其之前一集，劇情講到變節特工Kyle走投無路，為求自保向警方自首並要求協助對付敵人。Kyle指明要與英國軍情六處（MI6）前特工黃宗澤直接對話，他們全程以英文溝通。在兩分鐘的談判中，黃宗澤以英文嘗試說服Kyle投降，並返回茨國受審。

Kyle與黃宗澤全程以英文溝通。（電視截圖）

黃宗澤以流利英文與外籍人士Kyle溝通，他得知Kyle的太太和女兒被綁架後遭到處決，對他的處境深表同情。更道出Kyle成為特工是為了保護國家，而且生命無價，希望他可以協助破案並押返受審：「Sorry for your lost, we have to send you back to England. Helping the innocence, protect the country, even strangers on the street. Life is priceless.」黃宗澤刻意突顯“T”和“D”字尾的字，至於標準與否，就留給大家定奪。

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