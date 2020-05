飛虎之雷霆極戰｜黃宗澤以英文談判兩分鐘　超流利口音征服網民！

《飛虎之雷霆極戰》昨晚已播出四集,劇中除了爆破場面,幾位主角的演出都是網民焦點,當中黃宗澤在劇中飾演MI6,話明是英國特工當然要講大量英文,澤仔亦明顯下了苦功,即使大量英文對白仍然應付自如,尤其之前一集,劇情講到變節特工Kyle走投無路,為求自保向警方自首並要求協助對付敵人。Kyle指明要與英國軍情六處(MI6)前特工黃宗澤直接對話,他們全程以英文溝通。在兩分鐘的談判中,黃宗澤以英文嘗試說服Kyle投降,並返回茨國受審。

Kyle與黃宗澤全程以英文溝通。(電視截圖)

黃宗澤以流利英文與外籍人士Kyle溝通,他得知Kyle的太太和女兒被綁架後遭到處決,對他的處境深表同情。更道出Kyle成為特工是為了保護國家,而且生命無價,希望他可以協助破案並押返受審:「Sorry for your lost, we have to send you back to England. Helping the innocence, protect the country, even strangers on the street. Life is priceless.」黃宗澤刻意突顯“T”和“D”字尾的字,至於標準與否,就留給大家定奪。

