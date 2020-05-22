創造營2020│最強Vocal希林娜依．高居首位　才貌兼備成最大看點

由鹿晗、黃子韜、毛不易、宋茜擔任教練的選秀節目《創造營2020》一直話題不斷，每星期都會登上熱搜，討論度頗高。今屆集結了一班實力派練習生參加，當中最突出的要數已出道的韓國女團Gu9udan成員劉些寧以及唱跳實力兼備的希林娜依·高。

韓國女團gu9udan成員劉些寧的舞蹈實力不俗，但唱功方面就一般。（Instagram@gu9udan）

今年22歲的希林娜依·高來自北京，因媽媽是新疆人，所以她是維吾爾族，且樣貌略帶異域風情，眉宇間的眼神又帶有幾分憂鬱，時而帥氣，時而可愛，百變又極具辨識度。希林娜依·高在9歲時便獨自前往新加坡留學，現就讀於美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），與歐陽娜娜、王源是校友，去年年尾還同歐陽娜娜一起參加睡衣party，同台表演。

當時已有不少人被歐陽娜娜旁邊的希林娜依·高吸引。（微博@創造營2020-希林娜依高）

其實早在2017年，希林娜依·高就曾參加《中國新歌聲2》，當時她尚未中學畢業，憑藉一副渾圓煙嗓與爆發力打動陳奕迅與那英，最終奪得那英小組亞軍，算是一個不錯的成績。而在《創造營2020》中，希林娜依·高以一首《Someone You Loved》出場，一開聲便令在場教練以及一班練習生驚艷，其後在短短半個鐘學識陳潔儀的《喜歡你》，甜美動人又倔強，極具個人特色，實力備受認可。

希林娜依·高第一眼以可愛形象示人，與她的煙嗓形成鮮明對比。（微博@創造營2020-希林娜依高）

除了唱歌，希林娜依·高的舞蹈以及rap實力亦不容小覷。在第二集中，她與隊友完成團體表演之後，一度無人夠膽挑戰，經過黃子韜的一番說教，才逐漸有人舉手。儘管最後教練將首發成團位的位置給予了一位創作型歌手，但在其後主題曲考核中，希林娜依·高選擇「一日班」成功突圍，充分展現出舞蹈實力，成為主力隊成員之一。而上星期的首次舞台演出中，希林娜依·高唱跳之餘，還擔任rapper角色，再次艷驚四座，受到飛行教練吳亦凡大讚，而毛不易也在唱功方面給予巨大肯定，封她為實力唱將。另外，希林娜依·高在創作方面亦非常有才華，發表過多首單曲，可謂一位全能練習生，因此人氣極高，在101位女生中排名第一，絕對實至名歸。

在《瀟灑小姐》中，希林娜依·高變身高冷風格，展現出唱跳與rap實力。（視頻截圖）

總而言之，希林娜依·高的全能令人印象深刻，亦因此有不少話題。除了討論她的實力，還有網友表示其樣貌與迪麗熱巴有些相似，更指她的眼部神似德國球員奧斯爾，笑言「難道不是奧斯爾的妹妹」，也有網友認為迪麗熱巴是輪廓似奧斯爾，而希林娜依·高是對眼似等，令人哭笑不得。

熱巴曾被指是女版奧斯爾。（網絡截圖）