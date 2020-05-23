羅志祥520長文箍煲成功？　周揚青被發現疑似刪走「不復合」留言

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於上月23日，被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，9年情斷。Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女，私生活極其淫亂，完全顛覆了她的三觀。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男。事後小豬除了公開向Grace道歉，更於本月20日即520這個日子，在Facebook以及微博出post，發了一篇7000多字的超長文並Tag了Grace，回憶他與Grace相識相戀的過程，有如戀愛日記似的，還曬出了許多兩人從未曝光的甜蜜合影，表白對Grace的愛兼再次向對方道歉 ​。

兩人此情不再。(周揚青ig)

Grace連日來並沒有回應小豬的發文，然而就有內地網民竟發現，Grace疑似把之前回應粉絲，表示不會跟小豬復合的留言刪了，再次惹起了網民的熱議。有網民指出過去Grace的小號微博曾有網友留言：「我有預感會復合。」當時她一口咬定：「你你你你你瘋了吧，我我我我我不傻！」當網友問她︰「好聚好散不就行了，妳心裡難道一點都不痛嗎？」她就義正嚴詞地斥小豬說：「他行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕對沒有可能改變，我不想讓其他好的女生再和我一樣被騙。」

小豬於520發7000字長文向Grace示愛。(羅志祥微博)

而以上這些留言卻在小豬公開了7000字戀愛日記之後，被網民發現已經悄悄地消失了，疑似已被Grace刪除。網民又推論Grace連續十多日收到小豬Send給她的懺悔文，卻依然沒有封鎖對方，估計Grace是不是心軟而有所動搖了，網民紛紛留言表示：「這不會是要復合吧」、「復合的話真的無語了」、「那也要感謝她，回收垃圾了。」

唔知兩人可會復合。(羅志祥微博)

點擊下圖逐格睇Grace已消失的留言，以及網民的留言，還有她和小豬的靚相：