彭秀慧與周家怡同場顯廚藝　與余香凝廖子妤鑽研健康食譜

事業型女性喺香港愈來愈普遍，為工作拼搏之餘，亦要保養適宜先係真正「女強人」！香港開電視全新女性資訊節目《自煮女人最漂亮》，搵嚟彭秀慧（Kearen）擔任主持，每集節目將從身體不同器官出發，由醫學角度講解不同食材療效，配以中西醫角度及嘉賓分享等，教大家點保持青春，邀請到周家怡、余香凝與廖子妤（Fish）擔任嘉賓。

左起：周家怡(Catherine)、彭秀慧(Kearen)、余香凝(Jennifer)、廖子妤(Fish)。

Kearen與周家怡緣份始於片場，隨後漸漸熟稔，而今次拍攝節目更一起下廚，Kearen指：「一定是我心愛嘅人，先會有機會食到我煮嘅嘢，哈哈！」周家怡除咗演技得，原來廚藝都相當唔錯，即席煮豆腐煎蛋餅：「我比較注重心臟健康，亦是素食者，所以吃清淡點，這道菜也很美味。」

Kearen擔任香港開電視《自煮女人最漂亮》節目主持，請來周家怡擔任嘉賓。

另一集嘉賓係姐妹花余香凝與Fish，二人則以薑入饌，介紹薑對女性嘅好處。余香凝笑指自己正步入中女年齡，飲食要多加留意：「現在要減肥，在家多數飲蔬菜湯或果汁。」而Fish則因為疫情開始鑽研廚藝：「媽媽給我的食譜，只列出食材但沒有份量！所以要多下苦功才有望煮到媽媽的味道。」