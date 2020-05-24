張栢芝40歲生日有仔萬事足　Lucas：最好嘅禮物係一直陪住你！

張栢芝與謝霆鋒於2011年離婚後，獨力撫養兩個兒子Lucas和Quintus，並在2018年再度誕下第三胎。今日（24日）踏入40歲的栢芝雖然已貴為三子之母，卻依然非常fit，無論外貌還是身材依然像個少女一樣。

張栢芝踏進40歲。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

栢芝在生日前夕早已在家中邀請好友和家人齊齊在家中開party，她於今日凌晨在Instagram分享Lucas和Quintus為自己所做的窩心事情：「我大仔（Lucas）今日一直由朝頭早一路陪我陪到啱啱11點，雖然佢咩都冇講，但我同佢講，我好開心好多謝你今日一直陪住媽咪，佢同我講咗一番好感動嘅說話，佢話：『如果我用錢買禮物畀你嘅，嗰啲錢都係你嘅，我覺得最好嘅生日禮物係我一直陪伴住你。』我覺得我個仔真係好懂事好sweet，真係講中咗天下父母心，就算多多嘅金錢、手造嘅禮物或者卡，都唔夠嗰番說話（咁窩心）。感動到我即刻戴住眼鏡遮住，唔敢俾佢知我流眼淚！」

Lucas陪伴了栢芝一整天，令她相當感動。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

至於栢芝的二兒子Quintus，則在12點正拿着平板電腦入栢芝的睡房為她慶祝生日。原來他在平板電腦上畫了一張電子生日卡，寫上「Happy Birthday ！」字眼之餘，更畫了一個生日蛋糕的圖案。他更加向栢芝炫耀自己選用了「Hermès Orange」作生日卡的顏色，全因知道栢芝是Hermès的狂熱粉絲，可愛舉動令她捧腹大笑。

Quintus親手畫了一張電子生日卡。（Instagram：@cecilia_pakchi_cheung）

栢芝亦在Instagram留言感謝粉絲留言祝福，並表示40歲是人生的新開始：「多謝上天賜給我這一天，感恩有我身邊每一個人！」

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