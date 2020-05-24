周揚青被指心軟刪留言傳與羅志祥復合　520後終於發聲親自交代

現年40歲的台灣樂壇天王羅志祥 (小豬) 於上月23日，被現年31歲的大陸網紅舊愛周揚青 (Grace) 公開兩人已分手一段日子，9年情斷。Grace更大爆小豬多年來一直背住她偷食其他女，私生活極其淫亂。小豬形象一朝喪，搖身一變成為世紀渣男。事後小豬除了公開向Grace道歉，更於本月20日即520這個日子，在Facebook以及微博出post，發了一篇7000多字的超長文並Tag了Grace，表白對Grace的愛兼再次向對方道歉 ​。有網民事後發現Grace把之前說不會跟小豬復合的留言刪了，即惹來兩人會復合的揣測。

兩人9年情斷。(羅志祥微博)

昨晚Grace就用她的微博小號回應有關她和小豬復合的傳聞，有網民於她小號的微博上留言表示：「傷害了你分手後的三個月內，他在幹甚麼？頻繁發動態，和嫩模女主播開趴體。你發長文曝光他，第一條還不是很誠懇道歉，後面愈來愈『誠懇』，這說明甚麼？讓他最介意的不是你們分手，而是他的人氣和口碑！」Grace回應對方表示：「刪掉甚麼？我甚麼都沒刪過！」又話：「我現在一心只在拼事業！」而她分享與愛貓的合照時，就有網民鼓勵她說：「希望你可以遇到更好的他，然後做最好的自己。」她就回應：「不着急，先做最好的自己，然後最好的他才會出現。」看來是要粉碎她會與小豬復合的傳聞。

Grace最新post她與貓貓的照片。(周揚青小號微博)

點擊下圖逐格Grace與網民的對話：

+ 2