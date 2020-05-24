內地精靈樣網紅再被揭發極驚嚇真身　神級P圖超大碼身材變Barbie

內地網紅衡丹妮的P圖技巧可以說得上是神乎奇技，她在微博上所post的相全部都是經過超強勁P圖的，將自己P到成個外國洋娃娃的樣子，又曾經將自己P到成個精靈咁樣。而她的身材更是相當之驕人，比例誇張過Barbie。不過她的真人同上鏡當然是有很大的落差啦，甚至算得上是面目全非，只要不P圖，又或是關掉美顏濾鏡，她的樣子和身材都十分之驚嚇。她年前曾被網民揭發了疑是她的真身，即時嚇壞了不少人。

她之前曾將自己P到精靈咁樣。(衡丹妮微博)

早前這位衡丹妮又被網民在街上發現她的真身，該名網民把她完全無P過的真實照片放上網，再次揭露了她超大碼的肥胖身材，只能夠讚嘆她的神級P圖技巧，她亦似乎不介意大家知道她P圖P得這麼厲害，一於你有你知道真相，我有我繼續P圖照騙。

她P到自己的身材成個Barbie咁樣。

在她自己Ppost的相中，她明顯化了照濃妝兼且有P過圖，是典型的內地網紅樣，擁有巨大眼睛尖鼻再加V煞臉，實在令人難以想像到她真人竟會是這樣。尤其是她的Barbie身材，真身卻是超大碼身材，難怪網民紛紛留言喊驚話嚇破膽，表示：「確定是同一個人嗎？」、「她怎麼P的圖，背景都不變形？」、「P到只剩下胸是真的了」、「真是P圖的神級高手」、「這是CG特投吧？」

這是她P圖後。(衡丹妮微博)

點擊下圖逐格睇她早前被網民發現的真身，以及她其他真人相，和P圖靚相：