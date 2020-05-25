移民蘇格蘭｜喬寶寶300萬買5千豪宅歎世界　超大花園連籃球場都有

香港寸金尺土，一般打工仔要置業供數，隨時花足半個人生，但只要放眼世界，就會明白原來香港的樓價是到底有幾「離譜」！早前移民蘇格蘭的喬寶寶就向記者分享了自己在蘇格蘭居住的物業，他表示在2012年大約用了300萬港幣於當地買入一間5,000呎的豪宅，現值多少錢？寶寶謂：「350萬港幣左右！」

事不宜遲，放大睇吓喬寶寶間5,000呎大屋先：

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收租高回報率：幫個仔買咗幾間！

喬寶寶表示，在蘇格蘭置業門檻非常低，以他個人為例，300萬就已經買到5,000呎大屋連花園：「呢邊就係平啲嘅，不過都近格拉斯哥（Glasgow），但如果住返倫敦嗰邊就貴好多喇，大概貴一倍啦。（但300萬都唔係每個人都能夠負擔得起喎）咁又唔係全部都咁大間嘅，有啲兩房一廳嘅，大概600-800呎，都係50萬港紙咁上下。」喬寶寶亦有提到將物業出租有好高回報率，基本上都有10厘：「一間50萬嘅樓，月租都可以收到$5,000港紙，我同我仔仔都買咗幾間。」

除咗收租，喬寶寶喺嗰邊仲有開印度餐廳：

地方夠大退休一流 消遣不多

雖然蘇格蘭地方夠大，但其實消遣的娛樂並不多：「呢度啲人都係飲酒、睇吓波、篤吓波，冇乜消遣，同埋啲人好早收工。不過好啱啲鍾意打高爾夫嘅人，地方夠大嘛！但係有啲出名嘅球場就可能要早一年Book先打到，退休就一流喇。（太悠閒會唔慣？）咁又唔會嘅，我都想畀多啲陪屋企人，尤其係我媽咪啦，佢年紀都大。同埋呢度啲威士忌好好飲，呢度嘅水質係全球Top 10，好多威士忌都同呢度嘅水去釀製。」

喬寶寶而家多咗好多時間陪屋企人：