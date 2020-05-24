《老友記》9月推出官方食譜　收錄劇中70款美食引劇迷下廚

美國經典處景喜劇《老友記》（Friends）自1994年播出以來深劇迷歡迎，亦成為大家心目中的必煲美劇之一。去年劇集25周年，已經確定所有演員均會拍攝特備節目，可惜因為新型冠狀肺炎（COVID-19）疫情的關係，原定5月播出的特輯將無限期押後製作，令一眾粉絲大感失望，不過大廚Amanda Yee就宣布即將推出在劇中出現過的美食食譜！

《Friends》將會推出食譜，讓大家在家中烹調劇中出現過的美食！（Amazon圖片）

《老友記》中大部分情節都聚焦在六位主角在家中的生活，故當中有不少烹飪和宴請朋友回家作客的情節。其實很久以前都有劇迷看到劇中的美食後，表示很想跟着主角們一起下廚。根據外國傳媒報道，這本食譜《Friends: The Official Cookbook》將會在今年9月出版，更有頭盤、主菜、甜品等，多達70個食譜。

書中收錄了粉絲必定聽過的菜式，包括Rachel（Jennifer Aniston飾）的招牌甜品Trifle，還有Joey（Matt LeBlanc飾）的肉丸芝士三文治、Phoebe（Lisa Kudrow飾）的拿手朱古力曲奇等。食譜將於9月面世，屆時在居家隔離中培養出烹飪興趣的劇迷就可以跟着角色們一起下廚！