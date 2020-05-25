馮盈盈與何猷亨搭上億元遊艇出海　親於IG回應新戀情

馮盈盈去年年尾回復單身，宣佈同醫生男友Martin結束4年情後，傳出同加拿大籍「大隻主播」鄭衍峰（Leonard）火速撻著，喺節目《#後生仔傾吓偈》更欽點對方做「男友」。不過呢日有傳媒影到馮盈盈出海，同行嘅居然係千億富二代何家公子何猷亨﹗

馮盈盈去年年尾回復單身。 （IG：@crystalfyy）

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近兩個月馮盈盈同鄭衍峰看似不時隔空傳情被影到互相表送，又喺接受訪問時出口術話對方符合自己擇偶條件，估唔到可能只係煙幕﹗呢日有傳媒影到馮盈盈現身深灣遊艇會，無幾耐居然見到何猷亨現身，佢地前後腳入場登上億元豪華遊艇開PARTY。喺船上雖然有二三十人，但盈盈同猷亨不時互望，又不時咬耳仔，甚似熱戀中男女。

馮盈盈凌晨兩點幾上載出海照，就係同何猷亨同場嘅一日，不過就係江嘉敏幫佢揸機拍攝。（IG：@crystalfyy）

其實猷亨特別鍾情娛樂圈美女，2015年與陳瀅（Jeannie）同遊日本令戀情曝光，之後又傳出搭上劉佩玥，身為港姐冠軍嘅馮盈盈當然符合佢嘅擇偶條件。

何猷亨曾與陳瀅（Jeannie）拍拖。（視覺中國）

盈盈出海後喺IG上載相片話：「Every time I slip into ocean, I learn something new。今年第一次出海就學到新技能Wakesurf，識到一班新朋友❗又領悟到新道理。」並寫上「#無撻著只有撻落水 #緊張到我眼中只有條繩 #要上岸我寧願游水。」其後再喺5月25號早上6點，於IG STORY留下32字留言：「大家真的只是朋友，沒有默認更是否認，請大家不要想多了，不想再添花邊新聞。」