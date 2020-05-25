【多圖】何猷亨歷年緋聞對象全部女神　與陳瀅同遊日本最轟動

賭王何鴻燊四房公子的何猷亨最近有傳媒拍攝他與馮盈盈一起出海，隨即令人聯想到盈盈的緋聞男友不再是鄭衍峰而是何猷亨。報道一出，盈盈很快便在IG上載相片澄清，她說：「#無撻著只有撻落水 #緊張到我眼中只有條繩 #要上岸我寧願游水。」其後再次於IG STORY強調說：「大家真的只是朋友，沒有默認更是否認，請大家不要想多了，不想再添花邊新聞。」

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歷年何猷亨的緋聞對象和女友每一位都是女神級，這次緋聞對象是盈盈，其實之前的三位女神級對象亦令大家感到轟動。第一位必定是說陳瀅，二人於2015年同遊日本被踢爆戀情，當時傳聞很多，有指陳瀅與猷亨拍拖不久，隨即獲安排入住豪宅，更不時傳出婚訊，可惜這段戀情只維持半年而已便告終。但是早前又傳出二人復合新聞，因為被傳媒拍下用七人車接載女方回家。

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第二位劉佩玥，在2015年傳出何猷亨力追，有指當時女方半夜開工拍攝，猷亨便化身「外賣仔」，親駕價值129萬的跑車探班，這舉動令劉佩玥非常開心，但最後女方堅稱二人只是普通朋友。

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第三位是已經成為人妻及人父母的陳凱琳。當時何猷亨對陳凱琳情有獨鍾，有傳他在2015年曾多次追求對方，更公開在陳凱琳的社交網不斷大膽示愛，激讚她「凱琳女神」、「You are my sunshine（你是我的陽光）」，更表示港姐競選應停辦因無人能取代陳凱琳。最後Garce並沒有選擇他，而Grace與鄭嘉穎在拍攝劇集《彊》結下情緣，更與對方成為夫妻。

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第四位是劍橋畢業的富家女陳可欣，二人在2012年正式交往，賭王大讚既漂亮又聰明，而兩人一直表現甜蜜，可惜在2013年猷亨被拍下與何佩瑜一起外出，便正式對外宣布與陳可欣已經分手了。

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